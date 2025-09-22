Προ των πυλών συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Αριστερά: Οι «φωνές» αντίρρησης και το νέο κόμμα Τσίπρα

Πιο κοντά από ποτέ φαίνεται πως είναι η πολυσυζητημένη συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς, πόσο μάλλον από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας επανέρχεται στην πολιτική σκηνή με νέο κόμμα.

Πολλοί δε αναφέρουν πως η «φιλοξενία» του Αλέξη Χαρίτση σε δύο συνεχόμενα πρωτοσέλιδα της «Αυγής», εφημερίδας του ΣΥΡΙΖΑ, μόνο τυχαία δεν είναι και μάλιστα με θετική αναφορά στο πρόσωπό του.

Στη χθεσινή του συνέντευξη μάλιστα στην «Αυγή» ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς το είπε ξεκάθαρα: «Μέτωπο δεν φτιάχνεις με όσους συμφωνείς σε όλα. Με αυτούς είσαι το ίδιο κόμμα. Κατά συνέπεια, κάθε μορφής συνεργασία είναι προφανώς μία ζωντανή διαδικασία που απαιτεί συγκλήσεις. Σημειώνω όμως το εξής: Στην χώρα μας συνήθως οι “συνεργασίες” ταυτίζονται με “συμπράξεις κορυφής” προσωπικού χαρακτήρα. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει να δημιουργηθεί ένας ανταγωνιστικός πόλος στη Δεξιά με αριστερό- οικολογικό πρόσημο».

Προχώρησε ένα βήμα παραπέρα όμως και με ανάρτηση στα social media είπε: «Φτάνει με τα μισόλογα και τις υπεκφυγές. Να προχωρήσουμε όσοι και όσες συμφωνούμε στη στρατηγική απάντηση. Για τον πόλο της Αριστεράς απέναντι στη Δεξιά. Σήμερα», ενώ σε άλλη ανάρτηση το είχε γράψει ξεκάθαρα πως «η λύση είναι Αριστερά με συμμαχίες».

Η λύση είναι Αριστερά, με συμμαχίες, με ενότητα στη δράση, με αιχμές, με γωνίες στην πολιτική πρόταση. Ξέρουμε ποιους θέλουμε να εκπροσωπήσουμε και η Νέα Αριστερά φιλοδοξεί να εκφράσει αυτό το σύγχρονο περιεχόμενο της Αριστεράς στη χώρα μας.



Εμείς καταθέτουμε στο δημόσιο… pic.twitter.com/5s0jXkVotY — Αλέξης Χαρίτσης (@alexischaritsis) September 20, 2025

Μέχρι στιγμής, η Νέα Αριστερά ήταν αυτή που είχε αρνητική στάση σε μία ενδεχόμενη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο με τον Αλέξη Τσίπρα να βρίσκεται προ των πυλών στην επάνοδό του στην πολιτική σκηνή, φαίνεται πως τα ζύγισαν, τα συζήτησαν και άλλαξαν στάση.

«Ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί η ΝΔ»

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι θετικός σε μία ένωση δυνάμεων, με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Κώστα Ζαχαριάδη να επισημαίνει στην ΕΡΤ πως απαιτείται «ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί η ΝΔ», καθώς «θα κάνει καλό στην ευρύτερη παράταξη να αναληφθούν πρωτοβουλίες -και εμείς θα το κάνουμε ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ- υπέρβασης του πολυτεμαχισμού και της πολυδιάσπασης του ευρύτερου χώρου, προγραμματικής συζήτησης και συγκλίσεων. Αυτό είναι το κρίσιμο αυτή τη στιγμή»..

Ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Στέργιος Καλπάκης, σε χθεσινή τηλεοπτική του παρέμβαση είπε από την πλευρά του: «Η κοινοβουλευτική συνεργασία με τη Νέα Αριστερά έχει ήδη αργήσει να γίνει. Θεωρώ ότι είναι αυτονόητο ότι έπρεπε να είχε γίνει».

Βέβαια, δεν κρατάνε όλοι στην Κουμουνδούρου την ίδια στάση. Φαίνεται πως υπάρχουν και αντιδράσεις στελεχών, καθώς δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι η Νέα Αριστερά κινείται προς την κατεύθυνση αυτή μόνο και μόνο για να μην προχωρήσει το κόμμα Τσίπρα και βρεθούν εκτός πολιτικής σκηνής!