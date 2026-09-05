Πτώση Phantom στην Τανάγρα: Ακυρώνονται οι εκδηλώσεις της ΝΔ στη ΔΕΘ - Κανονικά η ομιλία Μητσοτάκη

Ακυρώνονται οι εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας στο πλαίσιο στης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 2026, μετά την τραγωδία με τους δύο νεκρούς πιλότους του Phantom που κατέπεσε στην Τανάγρα.

Όπως γίνεται γνωστό, ακυρώνονται όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις του κυβερνητικού κόμματος, ωστόσο η κεντρική ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, θα γίνει κανονικά.

Κατά πληροφορίες, υπάρχει κεντρική εντολή στα στελέχη του κόμματος να μην δώσουν το παρών σε άλλες εκδηλώσεις, πλην του φαγητού.

Ο κ. Μητσοτάκης, κατά την έναρξη της ομιλίας του σήμερα, Σάββατο (05/09) αναμένεται να κάνει αναφορά στην τραγωδία.

Σημειώνεται πως το μαχητικό κατέπεσε κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο Athens Flying Week.