«Πυρά» Άδωνι προς την Ευρωπαία Εισαγγελέα: «Η Παπανδρέου μάς εκβιάζει για να ανανεώσει τη θητεία της»

Απίστευες κατηγορίες εκσφενδονίστηκαν από τον Άδωνι Γεωργιάδη κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, Πόπης Παπανδρέου, με αφορμή το σκάνδαλο χρηματισμών του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας πως η νομικός θέλει να εκμεταλλευτεί προσωπικά τις έρευνες του θεσμού κατά της Νέας Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα, υπουργός Υγείας σχολίασε θες στο Action 24 πως «το αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα της χώρας είναι τεράστιο ζήτημα. Αν το έκανε αυτό θα είναι και βαθιά αντιευρωπαϊκό. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι κανένας σοβαρός θεσμός, καινούργιος θεσμός τριών ετών είναι».

«Δεν θα βάλουμε την ευρωπαϊκή εισαγγελία πάνω από την ελληνική Δημοκρατία και τον ελληνικό λαό» πρόσθεσε, τονίζοντας πως «πολιτικά παιχνίδια από την εισαγγελία απαγορεύονται».

Πυρά Άδωνι για την εισαγγελέα: «Μας εκβιάζει, ιδρώσαμε για να γίνουμε βουλευτές»

«Όταν είδα τη δικογραφία πήρα τον Μητσοτάκη και λέω αυτό δεν είναι δικογραφία» δήλωσε και θεώρησε πως τους περισσότερους φακέλους «θα τους βάλει στο αρχείο η ίδια».

Κατηγόρησε μάλιστα την κ. Παπανδρέου ότι με τον τρόπο αυτό θέλει να εκβιάσει για την ανανέωση της θητείας της.

«Ξέρετε γιατί πιστεύω ότι το έχει κάνει; Κρίνεται η ανανέωση της θητείας και θέλει να εκβιάσει για την ανανέωσή της. Αυτό πιστεύω εγώ. Το άλλο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι έχουμε βάλει μια άσχετη εισαγγελέα που δεν ξέρει νομικά» ανέφερε για να προσθέσει:

«Δεν μπορεί να έχει προκαλέσει αυτή τη φασαρία, να έχει προσπαθήσει να καταστρέψει βουλευτές που έχουν ιδρώσει για να βγουν βουλευτές και να έχει στείλει αυτή τη δικογραφία για να συκοφαντήσει αυτούς τους ανθρώπους. Είναι προφανές ότι κάτι άλλο παίζεται».

