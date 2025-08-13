Πυρά αντιπολίτευσης κατά ΝΔ για τις φωτιές: «Την ώρα της κρίσης θυμούνται τους εθελοντές»

Αφορμώμενα από τις μεγάλες φωτιές που έχουν ξεσπάσει σε Αχαΐα, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Κεφαλονιά και Ηλεία, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν δριμεία κριτική κατά της κυβέρνησης της ΝΔ.

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει πως «στον δημόσιο διάλογο εισήλθε το ερώτημα γιατί δεν επέστρεψε άμεσα ο πρωθυπουργός από τις διακοπές του» και σχολιάζει ότι «ακόμα και αν δεν υπήρχε επιχειρησιακή ανάγκη, όφειλε να δώσει το μήνυμα ότι σύσσωμη η πολιτική ηγεσία είναι κοντά στους πολίτες, ιδιαίτερα σε ώρες πρωτοφανούς κρίσης».

Διαβάστε ακόμα: Στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Σύσκεψη για τις φωτιές στη χώρα

Κατηγορεί ακόμα την κυβέρνηση πως «όταν έρχεται η ώρα της κρίσης, θυμάται προσχηματικά τους εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας, ενώ στην πράξη τους αγνοεί και τους αδικεί».

ΣΥΡΙΖΑ: Οι φωτιές σβήνονται τον χειμώνα με πρόληψη

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει: «Για ακόμα μια μέρα η χώρα ζει τον τρόμο των πυρκαγιών: Αχαΐα, Χίος, Πρέβεζα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Αιτωλοακαρνανία τα κρίσιμα μέτωπα.

Αυτές τις ώρες η προτεραιότητα είναι η στήριξη των ανθρώπων που επιχειρούν στα μέτωπα, τους πυροσβέστες, τους εθελοντές, τους αστυνομικούς, τους εργαζομένους στους ΟΤΑ και την Πολιτική Προστασία.

Και για να τελειώσει γρήγορα αυτός ο εφιάλτης απαιτείται η μέγιστη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και άρτιος επιχειρησιακός συντονισμός. Αυτές τις ώρες μόνος στόχος είναι η κατάσβεση και η στήριξη των πληττόμενων πολιτών.

Αλλά και η κατάσβεση δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε ήρωες πυροσβέστες σε απανωτές επιφυλακές και υπερωρίες εξουθενωμένους, παρά την αύξηση του προσωπικού που διατυμπανίζει σε κάθε ευκαιρία το Υπουργείο

Αλλά δεν ξεχνάμε ότι οι φωτιές "σβήνονται τον χειμώνα" με πρόληψη. Και στην πρόληψη υστερούμε τρομακτικά».

ΚΚΕ: «Παντελής απουσία προληπτικών μέτρων»

Με σχετική ανακοίνωση το ΚΚΕ σημειώνει: «Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν σε Αχαΐα, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Κεφαλονιά και λίγες μέρες πριν στην Ηλεία ανέδειξαν για άλλη μια φορά τα καταστρεπτικά αποτελέσματα που έχει για τη ζωή και την περιουσία του λαού, η παντελής απουσία προληπτικών μέτρων απέναντι στον κίνδυνο των φυσικών καταστροφών.

Ιδιαίτερα τη φετινή χρονιά ξεσκεπάστηκαν όχι μόνο τα ψέματα της κυβέρνησης ότι έχει πάρει προληπτικά μέτρα, αλλά μια φοβερή πραγματικότητα σε βάρος του λαού.

Αποδείχτηκε ότι ο λαός έχει απέναντί του ένα σύστημα, ένα κράτος που σαπίζει, που έχει κάνει εμπόρευμα τη γη μας, το νερό μας, τις ακτές και τα δάση μας. Ένα κράτος που έχει αφήσει απροστάτευτο το λαό και σαπίζουν όλες οι απαραίτητες υποδομές που θα τον προστάτευαν.

Γι’ αυτή την πολιτική έχει το θράσος να πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Είναι χαρακτηριστικό και απαράδεκτο ότι οι βιομηχανικές μονάδες στη ΒΙΠΕ δεν εκκενώθηκαν και οι εργαζόμενοι συνέχιζαν τη βάρδιά τους δίπλα από τις φλόγες».