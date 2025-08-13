Στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Σύσκεψη για τις φωτιές στη χώρα

O πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφτηκε το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τη Διαχείριση Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου προήδρευσε σε διυπουργική και διακλαδική σύσκεψη για την πορεία αντιμετώπισης των πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα.

Στη διυπουργική - διακλαδική σύσκεψη στο Πολιτικής Προστασίας συμμετείχαν: ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, οι υφυπουργοί Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και Ευάγγελος Τουρνάς, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού Γιώργος Ευθυμίου, ο γγ Δασών Ευστάθιος Σταθόπουλος, ο γγ Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας και ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας αντιστράτηγος Δημήτρης Μάλλιος και ο Διοικητής της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΙΚΑΦΚΑ) αντιστράτηγος Μιχαήλ Κλούβας.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστών με τις φωτιές ανά την Ελλάδα, με τα ενεργά μέτωπα αυτή την ώρα να εντοπίζονται σε Αχαΐα, Ζάκυνθο, Χίο και Πρέβεζα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλη Βαθρακογιάννη, με το πρώτο φως σήμερα, έλαβαν εντολή και επιχειρούν σε πρώτη φάση 33 εναέρια μέσα σε όλα τα μέτωπα.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι και η σημερινή ημέρα αναμένεται πολύ δύσκολη αφού για τις περισσότερες περιοχές της χώρας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.