Πυρά Μαρινάκη σε Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: «Το πιο φοβερό είναι ότι αυτά ακούγονται από γιατρό»

Πριν καν ανακοινώσει όνομα κόμματος και ομάδα, ξεκίνησαν οι πρώτες πολιτικές συγκρούσεις της Μαρίας Καρυστιανού με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μετά από συνέντευξη εφ'όλης της ύλης που έδωσε σήμερα, ο Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε πυρά εναντίον της με επίκεντρο τα όσα ειπώθηκαν για τις αμβλώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα σήμερα (19/1) η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε στο Open ότι «θεωρεί πως πρόκειται «για ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης και ότι η κοινωνία είναι εκείνη που πρέπει να αποφασίσει τι θα ήθελε να γίνει».

Επιπλέον, δήλωσε: «Επειδή σέβομαι την ελεύθερη βούληση και είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης, ας αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα, γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, αλλά και του εμβρύου. Επειδή είμαι και παιδίατρος, λόγω της επιστήμης μου, διχάζομαι στο ποια δικαιώματα πρέπει να είναι παραπάνω, δεν μπορώ να τα ιεραρχήσω».

Μαρινάκης για Καρυστιανού: «Χρησιμοποιεί το συλλογικό πένθος για να προχωρήσει πολιτικά»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας σχολίασε αναφορικά με το δικαίωμα στην άμβλωση και τη θέση Καρυστιανού: «Το πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούγεται από έναν γιατρό. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω ή τουλάχιστον όσο είμαστε εμείς τα πράγματα σε συζητήσεις οι οποίες είναι λυμένες και κάθε γυναίκα, κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος να ορίζει το σώμα του. Τελεία και παύλα».

Όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, σχετικά μετην ενασχόληση της Μαρίας Καρυστιανού με τον πολιτικό χώρο, ο κύριος Μαρινάκης δήλωσε ότι «είναι ένα πράγμα να μπαίνει κάποιος στην πολιτική λόγω προσωπικών ερεθισμάτων, μιας προσωπικής εμπειρίας, μιας προσωπικής δύσκολης στιγμής και άλλο πράγμα να χρησιμοποιεί το συλλογικό πένθος για να προχωρήσει πολιτικά.

Οφείλουμε να το διαχωρίσουμε, γιατί ζούμε στη χώρα της απόλυτης διαστρέβλωσης και της ύψιστης προσπάθειας προπαγάνδας. Άλλο πράγμα «μπαίνω για τους όποιους δικούς μου προσωπικούς λόγους» κι άλλο πράγμα μετατρέπω πραγματικά, τη λέω ξανά τη φράση, μπας και την καταλάβουν κάποιοι κακοπροαίρετοι, θεωρώ, «μετατρέπω το συλλογικό τραύμα σε βατήρα προσωπικής πολιτικής ανέλιξης. Έχουμε μια πλούσια γλώσσα, η οποία βγάζει ξεκάθαρα νοήματα.