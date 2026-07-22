Μενού

«Πυρά» ΣΥΡΙΖΑ κατά της ΝΔ μετά την εισαγγελική πρόταση για Τριαντόπουλο και Αγοραστό

Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για τις νέες δικαστικές εξελίξεις στα Τέμπη, που κατηγορεί την κυβέρνηση για συγκάλυψη και ζητά πλήρη αλήθεια.

Reader symbol
Newsroom
ΣΥΡΙΖΑ
ΣΥΡΙΖΑ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Στην εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο και του Κώστα Αγοραστού σε δίκη για την αλλοίωση του χώρου του εγκλήματος των Τεμπών, αναφέρεται με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σημειώνοντας ότι «αποτελεί μια ιδιαίτερα σοβαρή δικαστική εξέλιξη, την οποία όλοι οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε με σεβασμό στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και στις προβλεπόμενες διαδικασίες».

Συνεχίζοντας την κριτική στην κυβέρνηση υποστηρίζει: «Την ίδια στιγμή, όμως, καταρρέει οριστικά η κυβερνητική προπαγάνδα που επί μήνες χαρακτήριζε κάθε αναφορά στο μπάζωμα ως θεωρία συνωμοσίας και κάθε αίτημα για διερεύνηση ως πολιτική σκευωρία.

Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να εξηγήσει γιατί επέλεξε από την πρώτη στιγμή τη συγκάλυψη αντί της πλήρους διαφάνειας και γιατί πολέμησε με τόση επιμονή όσους ζητούσαν να αποδοθούν όλες οι ευθύνες.

Οι πολίτες απαιτούν μία και μόνη απάντηση: όλη την αλήθεια, για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς καμία σκιά συγκάλυψης».  

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ