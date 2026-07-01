Σαμαράς για εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: «Η βία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία»

Ο Αντώνης Σαμαράς, καταδίκασε με τη σειρά του τις εμπρηστικές επιθέσεις σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

Ο πρώην Πρωθυπουργός, κάνει λόγο για «αποτρόπαια πράξη», εκφράζοντας παράλληλα την συμπαράστασή του στις οικογένειες των ατόμων.

«Η επίθεση στη Θεσσαλονίκη εναντίον των τριών πολιτικών στελεχών είναι απολύτως καταδικαστέα. Το να θέτεις σε κίνδυνο την ζωή αθώων ανθρώπων στο όνομα της πολιτικής, είναι αποτρόπαιο.

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Εκφράζω την ειλικρινή συμπαράστασή μου στους ίδιους και στις οικογένειές τους. Η βία δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη και δημοκρατική κοινωνία. Ας γίνει επιτέλους αντιληπτό απ' όλους», αναφέρει η ανακοίνωση.

Επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Καταδικάζει η αντιπολίτευση

Με τη σειρά τους, πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης καταδίκασαν επίσης τις επιθέσεις.

«Θα ήθελα να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους. Ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία. Η καταδίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες» δήλωσε ο κ. Τσουκαλάς, από το ΠΑΣΟΚ.

«Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και καλούμε τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Το ΚΚΕ, επίσης δήλωσε: «Το ΚΚΕ καταδικάζει τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη σε αυτοκίνητα και κατοικίες στελεχών της ΝΔ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων και με μεγάλους κινδύνους για την υγεία και τη ζωή πολλών περισσότερων» αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και απάιτησε «την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών».

Ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της ΕΛ.Α.Σ, Μαρίνος Σκανδάμης ζητάει την κορύφωση των αστυνομικών ερευνών για να οδηγηθούν οι δράστες στη Δικαιοσύνη.