Σε δίλημμα στον ΣΥΡΙΖΑ και στη μέση ο Τσίπρας - Τα σενάρια για την επόμενη μέρα

Σε δίλημμα βρίσκονται στην Κουμουνδούρου και η μάχη στα δύο στρατόπεδα συνεχίζεται μιας και η αυτόνομη ή μη κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές προβληματίζει.

Με τον Αλέξη Τσίπρα να φαίνεται να αρχίζει να κάνει πιο γοργά βήματα προς την συγκρότηση του νέου φορέα οι παλιοί του σύντροφοι ζυμώνονται για το ποιες πρέπει να είναι και οι δικές τους κινήσεις. Έχουν ξεκινήσει ήδη οι φωνές και στο δημόσιο λόγο που εκτιμούν ότι μια κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες κάλπες εάν συγκεντρώσει ακόμη και ένα 2% θα είναι ένα ποσοστό που πιθανόν θα κατευθυνόταν στον Αλέξη Τσίπρα, με δεδομένο ότι η δυναμική της Κουμουνδούρου στις δημοσκοπήσεις καταγράφεται σε ισχνά ποσοστά.

Ωστόσο αυτό το σενάριο δεν είναι μια εύκολη επιλογή καθώς δεν φτάνει μια απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας αλλά ενός έκτακτου συνεδρίου, με τους συσχετισμούς να δείχνουν ναι μεν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτή η απόφαση αλλά και πάλι θα υπάρχουν ισχυρές αντιδράσεις και από όσους δεν ακολουθήσουν τον πρώην πρωθυπουργό και επομένως θα πρέπει να κοιτάξουν και τη δική τους πολιτική επιβίωση.

Τι ζητά ο Σωκράτης Φάμελλος

Ενώ προφανώς ο Σωκράτης Φάμελλος ζητά να υπάρξει ένα ενωτικό εγχείρημα βαδίζει σε ένα τεντωμένο σχοινί διότι αν αποφασίσει να ζητήσει τη μη αυτόνομη κάθοδο θα πρέπει να στηριχθεί σε ένα αφήγημα για το ποιοι λόγοι ενδεχομένως θα τον οδηγήσουν σε αυτή την απόφαση και να πείσει τα στελέχη του κόμματος. Το σίγουρο είναι ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν εχει καταλήξει σε κάποια απόφαση παρότι αρκετοί προεδρικοί πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν με ποιους τελικά θα αποφασίσει να πάει ο Αλέξης Τσίπρας.

Άλλωστε ο Σωκράτης Φάμελλος θα πρέπει να δει και εκείνος που θα μπορούσε να σταθεί σε ένα νέο εγχείρημα ενώ δεν είναι αμελητέα δυναμική και αυτή που έχουν Πολάκης και Παππάς που φαίνεται πως στο νέο εγχείρημα δεν θα έχουν θέση. Έτσι υπάρχουν και εκείνα τα στελέχη που εκτιμούν πως ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις εκλογές ώστε να φανεί πως η απόφαση της αποχώρησης του Αλέξη Τσίπρα από την Κουμουνδούρου δεν σχετίζεται με μια εσωκομματική διαμάχη που είναι ακόμα σε εξέλιξη.

Διαψεύδεται το σενάριο για άτυπη συμφωνία Τσίπρα-Φάμελλου

Εν τω μεταξύ σε όσα λέει ο σφακιανός βουλευτής ότι υπάρχει άτυπη συμφωνία Τσίπρα - Φάμελλου, αυτό το σενάριο διαψεύδεται από αρμόδιες πηγές που αναφέρουν πως δεν υπάρχει επαφή των δύο ανδρων. Πάντως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας χθες στη Λαμία επέμεινε ότι το κόμμα θα πάρει μέρος στις εκλογές με ένα ενωτικό εγχείρημα για την προοδευτική διέξοδο της χώρας, χωρίς να διευκρινίζει ποιο είναι αυτό ούτε με ποιο τρόπο θα συγκροτηθεί.

Όμως στάθηκε στο γεγονός ότι οι πολίτες, όπως είπε, θέλουν μια κυβέρνηση συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να εργαστούμε.