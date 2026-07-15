Σε εκλογική εγρήγορση η ΝΔ: Οι διαβεβαιώσεις Μητσοτάκη και το σενάριο για κάλπες τον Σεπτέμβριο

Αν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει διαβεβαιώσει επανειλημμένα ότι βούλησή του είναι οι εκλογές να γίνουν την άνοιξη του 2027, σύσσωμος ο κομματικός μηχανισμός βρίσκεται σε εγρήγορση και προετοιμάζεται για όλα τα σενάρια και δη αυτό του προσεχούς φθινοπώρου.

Με το σενάριο για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες το Σεπτέμβριο να εξακολουθεί να συζητείται εντόνως, τη συζήτηση αναζωπύρωσε και η αναφορά του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος δήλωσε στο Action 24 ότι το να γίνουν οι εκλογές νωρίτερα «μπορεί να είναι και η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει. Διότι πλέον μιλάει ο λαός, θα είναι προεκλογικά όλα πάνω στο τραπέζι και, όταν ανοίξει η κάλπη, η απάντηση θα έχει δοθεί από τον ελληνικό λαό».

Γιατί κάλπες τον Σεπτέμβριο;

Στη ΝΔ πάντως όλοι δουλεύουν με ορίζοντα το Σεπτέμβριο, ενώ υπουργοί και βουλευτές έχουν ριχτεί ήδη στη μάχη του σταυρού για το ενδεχόμενο ο μαραθώνιος να μετατραπεί σε σπριντ. Οι θιασώτες των πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο θεωρούν πως μετά η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή θα εντείνει ακόμα περισσότερο την πίεση στο μέτωπο της ακρίβειας το χειμώνα, ενώ για οτιδήποτε συμβεί από το Νοέμβριο και μετά δεν θα υπάρχει αρκετός χρόνος απορρόφησης των κραδασμών. Συνεπώς το σκεπτικό τους είναι πως αν το καλοκαίρι κυλήσει ομαλά οι κάλπες θα πρέπει να στηθούν στις αρχές φθινοπώρου.

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Ο Πρωθυπουργός εξακολουθεί να απορρίπτει τις εν λόγω εισηγήσεις, επιμένοντας στην εξάντληση της τετραετίας. Κατά την εκτίμηση του κ. Κακλαμάνη πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει κατασταλάξει ακόμη στο χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και γι’ αυτό «θέλει να έχει καθαρό το πεδίο μπροστά του».

Στόχος η αυτοδυναμία

Σε εκλογές την άνοιξη του 2027 επιμένουν και Κωστής Χατζηδάκης – Παύλος Μαρινάκης, δίνοντας περισσότερο έμφαση στο στόχο της αυτοδυναμίας. Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ταύτισε την αυτοδυναμία της ΝΔ με την πολιτική σταθερότητα και την αποτελεσματικότητα, αντιπαραβάλλοντας στο συγκεκριμένο σχέδιο της κυβερνώσας παράταξης τη ρευστότητα που επικρατεί στην αντιπολίτευση.

«Στα κόμματα της αντιπολίτευσης υπάρχει ένα πολύ θλιβερό τοπίο, ένας εμφύλιος πετροπόλεμος με τοξικότητα και εχθροπάθεια. Όλοι δηλώνουν ότι δεν θέλουν συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ούτε και μεταξύ τους», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης στο OPEN, τονίζοντας ότι ο τόπος χρειάζεται καθαρές λύσεις και αναδεικνύοντας ουσιαστικά τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και της επιστροφής στο χθες.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που τόνισε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1 ότι «ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα των βουλευτικών εκλογών». Και εμμένοντας στην αυτοδυναμία της ΝΔ υπογράμμισε ότι «για να συνεχίσει ο τόπος να πηγαίνει μπροστά, ναι με μεγαλύτερη ταχύτητα, ναι με διόρθωση λαθών -δεν λέω ότι τα έχουμε κάνει όλα τέλεια, αλλά θεωρώ ότι έχουμε κάνει πολλά σημαντικά- πρέπει να έχουμε άλλη μία ισχυρή εντολή».

Ταυτοχρόνως, κυβερνητικά στελέχη προειδοποιούν τους πολίτες να μην παρασύρονται από τις «Σειρήνες» της «πλειοδοσίας υποσχέσεων» της αντιπολίτευσης και δη των κυρίων Τσίπρα και Ανδρουλάκη, χρεώνοντας στους δύο πολιτικούς αρχηγούς ακοστολόγητα «θα» που ενέχουν κίνδυνο δημοσιονομικού εκτροχιασμού και μπορεί να οδηγήσουν σε νέες περιπέτειες.