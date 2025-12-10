Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου: Ζητούν συνάντηση κορυφής με τους αγρότες

Σε εξέλιξη βρίσκεται σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τις πληρωμές των ενισχύσεων στους αγρότες, με φόντο τα μπλόκα που έχουν στηθεί σε ολόκληρη τη χώρα.

Τη σύσκεψη που διεξάγεται υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, απασχολούν κυρίως τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των πληρωμών και προφανώς και για ενδεχόμενα μέτρα που θα ληφθούν.

Στη σύσκεψη συμμετέχουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, καθώς και ο Αθανάσιος Καββαδάς.

Αγρότες: Από τους δρόμους στις αίθουσες τους θέλει η κυβέρνηση

Υπενθυμίζεται ότι σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Action24 το πρωί της Τετάρτης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε ότι η κυβέρνηση καλεί τους αγρότες να ορίσουν αντιπροσωπεία με σκοπό τη διεξαγωγή άμεσης συνάντησης σε «υψηλό επίπεδο».

«Απευθύνω έκκληση [...] στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, στους αγρότες, να ορίσουν, -όπως έχει ζητήσει ο πρωθυπουργός-, συγκεκριμένη αντιπροσωπεία εκπροσώπησης [...] έτσι ώστε να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι εκπρόσωποι των αγροτών και την επόμενη ημέρα το πολύ θα γίνει μια συνάντηση σε υψηλό επίπεδο», είπε συγκεκριμένα.

Αγρότες: Ο χάρτης των μπλόκων ανά την Ελλάδα

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών συνεχίζονται σε όλη την Ελλάδα, με κεντρικούς δρόμους αλλά και λιμάνια ή αεροδρόμια, να είναι αποκλεισμένα. Στη συνέχεια του κειμένου γίνεται καταγραφή όλων των δρόμων, ανά περιοχή, που είναι κλειστοί και είτε είναι αποκλεισμένοι είτε η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΚΤΡΟΠΕΣ Α’ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 09-12-2025/17:00 Πλατεία Κατταβιάς Νότιας Ρόδου -

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΚΤΡΟΠΕΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 05-12-2025/11:40 Θήβα Βοιωτίας,

89,835 χ/θ αυτ/μου Α.Θ.Ε.

(Α/Κ Θηβών)Θήβα Βοιωτίας,

89,835 χ/θ αυτ/μου Α.Θ.Ε.

(Α/Κ Θηβών) Διακοπή κυκλοφορίας & εκτροπή αυτής, στο μεν ρεύμα πορείας προς Αθήνα, από 107,300 χ/θ (Α/Κ Ακραιφνίου) έως 75,500 χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας) αυτ/μου Α.Θ.Ε., μέσω Ε.Ο. Ακραιφνίου - Αλιάρτου, Λιβαδειάς Θηβών και Θηβών - Χαλκίδας, στο δε ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, από 75,500 χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας) έως 101,000 χ/θ (Α/Κ Στρατοπέδου) αυτ/μου Α.Θ.Ε., μέσω Θηβών - Χαλκίδας, Λιβαδειάς-Θηβών & Περιφ. οδού Αλιάρτου. πραγματοποιείται η έναντι εκτροπή της κυκλοφορίας. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 07-12-2025/ 12:05 Ερυθρές Βοιωτίας,

35η χ/θ Π.Ε.Ο. Ελευσίνας - Θηβών (διασταύρωση Πλαταιών)Ερυθρές Βοιωτίας,

35η χ/θ Π.Ε.Ο. Ελευσίνας - Θηβών (διασταύρωση Πλαταιών) Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 07-12-2025/ 11:50 Κάστρο Βοιωτίας,

115η χ/θ αυτ/μου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Κάστρου)Κάστρο Βοιωτίας,

115η χ/θ αυτ/μου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Κάστρου) Διακοπή κυκλοφορίας & εκτροπή αυτής, στο μεν ρεύμα προς Αθήνα από την 125,770 χ/θ (Α/Κ Μαρτίνου) έως την 75,500 χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας), μέσω παράδρομου αυτ/μου Α.Θ.Ε., Ε.Ο. Κάστρου - Λιβαδειάς, Λιβαδειάς Θηβών, Θηβών - Χαλκίδας, στο δε ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, από την 75,500 χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας) έως την 203,065 χ/θ (Α/Κ Μπράλου), μέσω Ε.Ο. Θηβών – Χαλκίδας, Λιβαδειάς - Θηβών και Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς – Λαμίας. πραγματοποιείται η έναντι εκτροπή. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 08-12-2025/ Πρωινές ώρες Σχηματάρι Βοιωτίας, οδός Οινόης Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά. ΕΥΒΟΙΑΣ 05-12-2025/ 14:00 & εκ νέου 08-12-2025/ 15:00 Ιστιαία Ευβοίας, Πλησίον χώρου Λαϊκής Αγοράς Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά. ΕΥΒΟΙΑΣ 06-12-2025/ 08.30 Κήρινθος Ευβοίας 59η χ/θ Ε.Ο. Χαλκίδας - Αιδηψού Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά. ΕΥΒΟΙΑΣ 07-12-2025/

Απογευματινές ώρες07-12-2025/

Απογευματινές ώρες Βαθύ Αυλίδας Ευβοίας,

συμβολη οδών Αθηνας και ΦάρουΒαθύ Αυλίδας Ευβοίας,

συμβολη οδών Αθηνας και Φάρου Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 07-12-2025/ 15.15 Σκάλα Φθιώτιδας,

145,325 χ/θ αυτ/μου Α.Θ.Ε

(Α/Κ Σκάλα Αταλάντης). Σκάλα Φθιώτιδας,

145,325 χ/θ αυτ/μου Α.Θ.Ε

(Α/Κ Σκάλα Αταλάντης). Διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής, από την 149,555 χ/θ (Α/Κ Λιβανατών) έως την 137,475 χ/θ (Α/Κ Τραγάνας) του αυτ/μου Α.Θ.Ε. και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. πραγματοποιείται η έναντι εκτροπή. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 03-12-2025/ 10:45 Δομοκός Φθιώτιδας,

32η χ/θ Π.Ε.Ο. Λαμίας – Λάρισας

(διασταύρωση Ομβριακής)Δομοκός Φθιώτιδας,

32η χ/θ Π.Ε.Ο. Λαμίας – Λάρισας

(διασταύρωση Ομβριακής) Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 06-12-2025/

13:2006-12-2025/

13:20 Μπράλο Φθιώτιδας,

203,065η χ/θ αυτ/μου Α.Θ.Ε.

(Α/Κ Μπράλου)Μπράλο Φθιώτιδας,

203,065η χ/θ αυτ/μου Α.Θ.Ε.

(Α/Κ Μπράλου) Διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής επί τόπου από τις εισόδους - εξόδους του Α/Κ Μπράλου (203,065 χ/θ αυτ/μου Α.Θ.Ε.) και στα δύο ρεύματα πορειας

ΚΡΗΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΚΤΡΟΠΕΣ ΧΑΝΙΩΝ 7/12/2025 7:00 ΚΟΜΒΟΣ ΜΕΓΑΛΑ ΧΩΡΑΦΙΑ (ΒΟΑΚ) Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΧΑΝΙΩΝ 8/12/2025 7:00 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙ ΠΤΗΣΗΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 09/12/2025 10.00 ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8/12/2025 10:39 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 8/12/2025

Ώρα 07.00΄ Πλευρικά Διόδια Κιάτου - Κόμβος Πετμεζά Αποκλεισμός των πλευρικών διοδίων για την είσοδο του Κιάτου Η κυκλοφορία των οχημάτων από και προς Κιάτο διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς (είσοδος Ζευγολατιού και Ξυλοκάστρου), ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 30/11/2025

Πρωινές ώρες Σταθμός Ο.Σ.Ε. Μεσσήνης Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 8/12/2025

Ώρα 19.00΄ Δ.Κ. Χανδρινού Δήμου Πύλου Νέστορος Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά ΑΡΚΑΔΙΑΣ 09/12/2025

Ώρα 12.00΄ Τ.Κ. Κάψια Δήμου Τρίπολης Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 08/12/2025

Ώρα 11.45΄ Κόμβος Μαλαχιά

(3ο χλμ Π.Ε.Ο. Άργους – Κορίνθου) ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΕΚΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΟΥΣ ΟΔΟΥΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 3/12/2025 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Ε.Ο. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - ΛΕΥΚΑΔΑΣ 11,5 χλμ ΜΕ Επ.Ο. ΒΟΝΙΤΣΑΣ – ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΒΟΝΙΤΣΑ) ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΧΑΙΑ 8/12/2025 ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΚΟΜΒΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ + ΚΟΜΒΟΣ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ) ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ 13:15 - ΕΚΤΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ - ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟ ΜΕΣΩ Ν.Ε.Ο ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ ΈΞΟΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΟΒΡΥΑΣ ΑΧΑΙΑ 9/12/2025 Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ Χ/Θ 22 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΗΛΕΙΑΣ 3/12/2025 Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ

ΚΟΜΒΟΣ ΧΑΝΑΚΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΗΛΕΙΑΣ 8/12/2025 Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ

Δ/ΣΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΙΤΩΛΙΑΣ 6/12/2025 ΔΙΟΔΙΑ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΤΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΧΑΛΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΒΟ ΚΟΥΒΑΡΑ ΑΙΤΩΛΙΑΣ 6/12/2025 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΠΡΟ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΟΡΝΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΙΤΩΛΙΑΣ 7/12/2025 24 Χ/Θ ΝΈΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ -ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1/12/2025 (ΩΡΑ 11.25) Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΘΗΝΩΝ (ΔΙΟΔΙΑ ΜΑΛΓΑΡΩΝ) ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΑΠΌ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΤΟ 486 ΧΛΜ. Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΕΥΖΩΝΩΝ - ΚΥΜΙΝΑ - ΜΑΛΓΑΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ 483 ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΚΤΡΟΠΕΣ ΑΠΌ ΚΟΜΒΟ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 05/12/2025 (ΩΡΑ 11.35) ΠΡΑΣΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ (ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ) ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ & ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ. Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟ ΠΟΛΗΣ) ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΑΠΌ ΚΟΜΒΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΠΕΡΑΙΑΣ. ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΕΞΟΔΟ ΠΟΛΗΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1/12/2025 Π.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΔΕΣΣΑΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ) ΌΧΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 06/12/2025 (ΩΡΑ 14.25) ΔΕΡΒΕΝΙ (ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ) ΌΧΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΚΤΡΟΠΕΣ Δ.Α.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 05-12-2025 11:00:00 πμ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΜΕΝΙΟΥ

Κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά. Δ.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 02-12-2025/ 18:15΄ Σ.Σ.Δ. ΚΗΠΩΝ Aπό 11:35 ώρα της 09-12-2025 Διακοπή κυκλοφορίας εισόδου και εξόδου φορτηγών από Τουρκία, πλην όσων μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα.

Κίνηση Ι.Χ.Ε. και λεωφορείων πραγματοποιείται κανονικά. Δ.Α. ΡΟΔΟΠΗΣ 01-12-2025/ 06:00΄ 4ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

Κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά. 02-12-2025/ 06:15΄ ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Από 10.00' ώρα της 04-12-2025 Διακοπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα. Εκτροπή προς Π.Ε.Ο. Κομοτηνής- Ξάνθης Δ.Α. ΞΑΝΘΗΣ 5-12-2025/

12.30΄ Α/Κ ΒΑΦΕΪΚΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ) Από 12.10' ώρα της 08-12-2025 Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στο ρεύμα προς Κομοτηνή. Εκτροπή προς Π.Ε.Ο. Κομοτηνής- Ξάνθης Δ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ 5-12-2025/

14.00 Δ/ΣΗ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο.ΚΑΒΑΛΑΣ - ΞΑΝΘΗΣ

Κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά. Δ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ 5-12-2025/

14.00 Α/Κ ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΛΕΦΑ-ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗ

Κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά. Δ.Α. ΔΡΑΜΑΣ 02-12-2025/ 11:15΄ 15ο χλμ. Ε.Ο. ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΨΟΣ ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ Κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά. Δ.Α. ΔΡΑΜΑΣ 03-12-2025/ 11:15΄ 16ο χλμ Ε.Ο. ΔΡΑΜΑΣ-ΕΞΟΧΗΣ, ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ Κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά. Δ.Α. ΔΡΑΜΑΣ 04-12-2025/ 11.00 50ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΔΡΑΜΑΣ-ΕΞΟΧΗΣ, Δ/ΣΗ OXΥΡΟΥ Κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΚΤΡΟΠΕΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 03/12/2025, 10:15 Α/Κ Νησελίου (276 χλμ Εγνατίας Οδού Ηγουμενίτσας Κήπων,ρεύμα προς Βέροια) Από την 10:15΄ ώρα της 03-12-2025 διακοπή της κυκλοφορίας στην Εγνατία οδό (ρεύμα προς Βέροια). Έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. 2502/2/1347 από 03-12-2025 Απόφαση Δ/ντη Δ.Α. Ημαθίας. Λόγω της διακοπής κυκλοφορίας γίνεται εκτροπή των οχημάτων από την παλιά Εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Βέροιας. ΗΜΑΘΙΑΣ 02/12/2025, 10:00 Α/Κ Κουλούρας Ημαθίας ΗΜΑΘΙΑΣ 12:45:00 ΜΜ Επ. Ο Βεροιας-Σκύδρας (Διασταύρωση Σ.Σ. Νάουσας Ημαθίας) ΠΕΛΛΑΣ 02/12/2025, 10.00 Άρνισσα Έδεσσας, κόμβος «Αλυσίδα»

18ο χλμ. Ε.Ο. Έδεσσας-Φλώρινας ΠΕΛΛΑΣ 02/12/2025, 12.00 62,5 χλμ Ε.Ο. Έδεσσας-Θεσσαλονίκης, κόμβος Γυψοχωρίου ΠΕΛΛΑΣ 7/12/2025 13:45΄ 3ο χλμ Επαρχ. Οδού Σκύδρας-Βέροιας (Τελωνείο Σκύδρας) ΠΕΛΛΑΣ 9/12/2025 Λεωφόρος Ξενιτίδη, Αριδαία ΠΕΛΛΑΣ 8/12/2025 12:00 Νέα Εθνική Οδό Φλώρινας – Θεσσαλονίκης (Κόμβος Μεσημερίου) ΠΙΕΡΙΑΣ 1/12/2025

Αιγίνιο

(έμπροσθεν του Δημοτκού γηπέδου Αιγινίου) ΠΙΕΡΙΑΣ 9/12/2025 Νότιος Α/Κ Κατερίνης (χ/θ 434,203) ΠΙΕΡΙΑΣ 05/12/2025 09.00 Διασταύρωση των οδών Ν. Δίκα και Μουσών (προέκταση Π.Ε.Ο. Κατερίνης – Θεσσαλονίκης, άνωθεν της σήραγγάς Τ4) ΠΙΕΡΙΑΣ 8/12/2025 Α/Κ Εφέσου (Χ/Θ 427+203) ΚΙΛΚΙΣ 01/12/2025, 18:00 Τελωνείο Ευζώνων ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 9/12/2025 36ο χλμ. Επ. Οδού Ν. Μουδανιών - Σιθωνίας (Σηματοδότες Νικήτης) ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1/12/2025 Γεωργικός Συνεταιρισμός Μεταγγιτσίου ΣΕΡΡΩΝ 03-12-2025 18:30' Συνοριακός Σταθμός Προμαχώνα ΣΕΡΡΩΝ 05-12-2025 12.53 411,6ο χλμ Εγνατίας-Οδού (Α/Κ Κερδυλλίων) Από 11:00 ώρα της 05-12-2025 αγρότες διακοπή κυκλοφορίας σε αμφότερα τα ρεύματα κυκλοφορίας. Γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας από την παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Καβάλας

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΚΤΡΟΠΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 6/12/2025 / 12:00 Α/Κ Σιάτιστας Εγνατίας Οδού. Από 06-12-2025 και ώρα 13:00 διακοπή κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό και στα δύο ρεύματα Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω της Π.Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης ΦΛΩΡΙΝΑΣ 02-12-2025 / 13:10 Α/Κ Φιλώτα (40ο χλμ Ν.Ε.Ο. Φλώρινας - Κοζάνης) 40o.62'65.62"N , 21o.71'76.69"E Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικα. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 04-12-2025 / 13:00 Παλαιό Τελωνείο Νίκης -Φλώρινας 40o.91'30.31"N , 21o.41'84.69"E Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικα.

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΚΤΡΟΠΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 33ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης

(Διασταύρωση Καλπακίου Ιωαννίνων) 0 Κυκλοφορία οχημάτων διεξάγεται κανονικά. ΑΡΤΑΣ 7/12/2025 13:00 Ιόνια Οδός

(Α/Κ Άρτας) Από την 13:00 ώρα της 07-12-2025 διακοπή κυκλοφορίας στην Ιόνια Οδό (Α/Κ Άρτας) και στα (2) ρεύματα κυκλοφορίας.



Εκτροπές στον Α/Κ Άρτας στο ρευμα προς Ιωάννινα και στον Α/Κ Φιλιππιάδας στο ρεύμα προς Αντίρριο. Κυκλοφορία διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 24ο χλμ. Ε.Ο. Πρέβεζας – Γέφυρας Καλογήρων

(Δ.Ε. Λούρου) Κυκλοφορία οχημάτων διεξάγεται κανονικά. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 0 0

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΚΤΡΟΠΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (30-11-2025) Α/Κ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ (348 χ/θ) Α) ΑΠΟ ΤΗΝ 12:30 ΩΡΑ ΤΗΣ 05-12-2025 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ Π.Α.Θ.Ε., ΑΠΟ ΤΟΝ Α/Κ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ (Χ/Θ 352+918) ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ Α/Κ ΚΙΛΕΛΕΡ (Χ/Θ 331+686) ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ Α/Κ ΝΙΚΑΙΑΣ.



ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ:

I) ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ Π.Α.Θ.Ε. ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ & ΛΑΡΙΣΑ, ΘΑ ΕΚΤΡΕΠΟΝΤΑΙ:

- ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ (Χ/Θ 314+020 ΤΟΥ Π.Α.Θ.Ε.) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ, ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ Π.Α.Θ.Ε. ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ (Χ/Θ 352+918 ΤΟΥ Π.Α.Θ.Ε.), ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ.

- ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ ΚΙΛΕΛΕΡ (Χ/Θ 331+686 ΤΟΥ Π.Α.Θ.Ε.) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ, ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ Π.Α.Θ.Ε. ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ (Χ/Θ 352+918 ΤΟΥ Π.Α.Θ.Ε.), ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ.

II) - ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ Π.Α.Θ.Ε. ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΒΟΛΟ & ΑΘΗΝΑ, ΘΑ ΕΚΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ (Χ/Θ 352+918 ΤΟΥ Π.Α.Θ.Ε.) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

- ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΕΩΣ 3,5 ΤΟΝΟΥΣ, ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Π.Α.Θ.Ε., ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Α/Κ ΚΙΛΕΛΕΡ (Χ.Θ. 331+686 ΤΟΥ ΠΑ.Θ.Ε.), ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ- ΒΟΛΟΥ, ΘΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ (Χ/Θ 314+020 ΤΟΥ Π.Α.Θ.Ε.), ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑ.Θ.Ε.

III) ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ, ΠΡΙΝ ΤΟΝ Α/Κ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑ Ι.Κ.Ε.Α.) ΘΑ ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Α/Κ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ (Χ.Θ. 352+918 ΤΟΥ Π.Α.Θ.Ε.) ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ –ΒΟΛΟΥ ΣΤΟΝ Α/Κ ΚΙΛΕΛΕΡ, Η ΣΤΟΝ Α/Κ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ. ΛΑΡΙΣΑΣ (05-12-2025) ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΕΊΝΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΟΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ.

Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΚΑΝΤΙΝΑ "Ο ΖΑΧΟΣ"

(Π.Ε.Ο.ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ-ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΥΡΓΕΤΟΥ) ΣΗΜΕΡΑ (09-12-2025) ΚΑΙ ΑΠΟ THN 13.00΄ ΩΡΑ ΕΩΣ ΤΗΝ 17.15΄ ΩΡΑ ΔΙΕΚΟΠΗ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ-ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΑΠΌ Χ.Θ. 14.200 ΕΩΣ Χ.Θ. 15.600. Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ.



Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΟΛΟΥ (ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΘΡΑ) ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (04-12-2025) Α/Κ ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΟ THN 11.00΄ ΩΡΑ TOY ΣΑΒΒΑΤΟY (06-12-2025) ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΟΤΕΡΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ Α/Κ ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ (Χ/Θ 297+412) ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.



ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ:

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΘΑ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΠΑΘΕ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΠΡΟΣ ΦΑΡΣΑΛΑ–Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ:

ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΘΑ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΠΑΘΕ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΠΡΟΣ ΦΑΡΣΑΛΑ–Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (03-12-2025) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ Ε-65

ΔΙΟΔΙΑ ΛΟΓΓΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 12:40 ΩΡΑ ΤΗΣ 03-12-2025 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΟΤΕΡΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ Ε65, ΑΠΟ ΤΟΝ Α/Κ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ (97,4 Χ/Θ) ΕΩΣ ΤΟΝ Α/Κ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (111,4 Χ/Θ).



ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ:

ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ Ε65:

Α/Κ ΣΟΦΑΔΩΝ (72,3 Χ/Θ) ΚΑΙ A/K ΤΡΙΚΑΛΩΝ (111,4 Χ/Θ).

ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ Ε65:

Α/Κ ΣΟΦΑΔΩΝ (72,3 Χ/Θ) ΚΑΙ Α/Κ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (111,4 Χ/Θ). ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (30-11-2025) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ Ε-65

ΚΟΜΒΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α. ΑΠΟ ΤΗΝ 12:30 ΩΡΑ ΤΗΣ 30-11-2025 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ Ε65, ΑΠΟ Α/Κ ΣΟΦΑΔΩΝ (72,3 Χ/Θ) ΜΕΧΡΙ Α/Κ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ (97,3 Χ/Θ) ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.

Β. ΑΠΟ ΤΗΝ 16:15 ΩΡΑ ΤΗΣ 30-11-2025 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΛΤΑ ΠΑΛΑΜΑ ΕΩΣ ΤΟ 2ο ΧΛΜ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. ΓΟΡΓΟΒΙΤΩΝ-ΔΕΛΤΑ ΠΑΛΑΜΑ.

Γ. ΑΠΟ ΤΗΝ 11:45 ΩΡΑ ΤΗΣ 30-11-2025 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ–ΕΞΟΔΟΥΣ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟΥ E-65.

Δ. ΑΠΟ ΤΗΝ 12:40 ΩΡΑ ΤΗΣ 03-12-2025 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΟΤΕΡΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΟ ΤΟΝ Α/Κ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ (97,4 Χ/Θ) ΕΩΣ ΤΟΝ Α/Κ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (111,4 Χ/Θ).



ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ:

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΛΑΜΙΑ:

ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΘΑ ΕΚΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Α/Κ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ (Χ/Θ 97,3) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε65, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠ. ΟΔΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ – ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΝ Ε65 ΑΠΟ ΤΟΝ Α/Κ ΣΟΦΑΔΩΝ (Χ/Θ 72,3) - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΝΩΓΕΙΟΥ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ:

ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΘΑ ΕΚΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Α/Κ ΣΟΦΑΔΩΝ (Χ/Θ 72,3) - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΟΔΟ ΤΟΥ Ε65 ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο. Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΩΣ ΤΕΡΜΑ (ΤΡΙΚΑΛΑ).

ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ Ε65:

Α/Κ ΣΟΦΑΔΩΝ (72,3 Χ/Θ) ΚΑΙ A/K ΤΡΙΚΑΛΩΝ (111,4 Χ/Θ).

ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ Ε65:

Α/Κ ΣΟΦΑΔΩΝ (72,3 Χ/Θ) ΚΑΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (111,4 Χ/Θ).

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 09/12/2025 12.00 Λιβαδοχώρι Λήμνου