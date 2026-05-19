Σε συγκρουσιακό κλίμα η άρση ασυλίας της Κωνσταντοπούλου: «Μόνο τα τσιράκια του με κατήγγειλαν»

Η Βουλή έδωσε, μέσα σε έντονο και συγκρουσιακό κλίμα, το «πράσινο φως» για την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με την υπόθεση να συνοδεύεται από υψηλούς τόνους και σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας βρέθηκε αντιμέτωπη με δύο δικογραφίες, μία που προέρχεται από εισαγγελικούς λειτουργούς και μία από μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη, με την Ολομέλεια να εγκρίνει την άρση της ασυλίας της με 162 και 177 θετικές ψήφους αντίστοιχα.

Κατά την τοποθέτησή της, η κ. Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για πολιτικές σκοπιμότητες, αμφισβήτησε τη διαδικασία και εξαπέλυσε έντονη κριτική προς τη Δικαιοσύνη, κάνοντας λόγο για «επίορκους» δικαστές και χαρακτηρίζοντας την κοινοβουλευτική διαδικασία άκυρη.

Στην ψηφοφορία, η πλειοψηφία των κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν στήριξε τις προτάσεις άρσης ασυλίας, με το ΠΑΣΟΚ να διαφοροποιεί εν μέρει τη στάση του: απείχε από τη μία υπόθεση, ενώ υπερψήφισε την άλλη.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, ως προς τη διαδικασία, είπε ότι ήταν προβληματική και εγείρονται δικονομικά ζητήματα σοβαρά. Ως προς την ουσία και την υπόθεση που έρχεται από το δικαστήριο της Λάρισας, ο κ. Μάντζος είπε ότι το κόμμα του έχει μια άποψη και γραμμή δηλαδή «ό,τι συνέχεται των κοινοβουλευτικών καθηκόντων αποτελεί αντικείμενο του άρθρου 62 του Συντάγματος και ό,τι δεν συνέχεται των κοινοβουλευτικών καθηκόντων εκφεύγει της διατάξεων του άρθρου 62 και πρέπει πράγματι να κρίνεται από την ανεξάρτητη και αμερόληπτη Δικαιοσύνη»

Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Καιρίδης σημείωσε ότι η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί ως δικαστήριο και ότι είναι υποχρεωμένη να παραπέμπει υποθέσεις όταν δεν εμπίπτουν στα βουλευτικά καθήκοντα, αναφερόμενος παράλληλα σε καταγγελλόμενες πράξεις που, όπως είπε, δεν μπορούν να ενταχθούν σε αυτά.

Η ένταση κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια της παρέμβασης του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, προκαλώντας την έντονη αντίδρασή της. Η αντιπαράθεση πήρε διαστάσεις «θερμού επεισοδίου», με εκατέρωθεν αιχμές και βαριές εκφράσεις.

«Μόνο τα τσιράκια του με κατήγγειλαν, οι επίορκοι δικαστές και εισαγγελείς, οι ίδιοι που θάβουν την υπόθεση των υποκλοπών, την υπόθεση των Τεμπών, όλες τις υποθέσεις» . Επίσης πρόσθεσε ότι «τον Φλωρίδη, τον ανέσυρε από τις των άχρηστων υλικών ο Μητσοτάκης»

Στο τέλος της συνεδρίασης, η κ. Κωνσταντοπούλου επανήλθε με ιδιαίτερα αιχμηρές δηλώσεις, ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους, ενώ σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, αναμένεται να εξεταστούν και νέες υποθέσεις που σχετίζονται με επιπλέον αιτήματα άρσης ασυλίας.