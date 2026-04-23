Διαφοροποιήσεις στο προσκήνιο και τηλεφωνήματα στο παρασκήνιο - Σε αναβρασμό ο ΣΥΡΙΖΑ με φόντο το κόμμα Τσίπρα

Επιταχυντής των εξελίξεων στην Κουμουνδούρου είναι το κόμμα Τσίπρα, την ώρα που φουντώνουν τα σενάρια ότι ο πρώην πρωθυπουργός προτίθεται να το ανακοινώσει σύντομα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, εδώ και καιρό, βρίσκεται σε μια τροχιά αβεβαιότητας με βουλευτές του και στελέχη να δείχνουν πως κρατούν στάση αναμονής ενόψει των κινήσεων Τσίπρα και να έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στο νέο πολιτικό φορέα.

Η γραμμή της ηγεσίας Φάμελλου είναι συγκεκριμένη και κάνει λόγο μόνο για συντεταγμένη συνεννόηση με κόμματα του προοδευτικού χώρου, χωρίς φυσικά να εξαιρεί τον Αλέξη Τσίπρα, που δεν ρισκάρουν το μέλλον της πολιτικής ύπαρξης του ΣΥΡΙΖΑ.

Ωστόσο, ο φόβος για ένα κύμα αποχωρήσεων από την Κουμουνδούρου θέτει σε συναγερμό όλη την ηγετική ομάδα. Η δημόσια τοποθέτηση, μέσα σε λίγες ώρες, δύο εν ενεργεία βουλευτών του κόμματος σε ραδιοφωνικές εκπομπές ότι είναι διατεθειμένοι να αποχωρήσουν προκειμένου να ενταχθούν στο νέο κόμμα Τσίπρα άναψε νέες φωτιές.

Συμεών Κεδίκογλου και Ανδρέας Παναγιώτοπουλος έδειξαν το δρόμο της «φυγής» βάζοντας νέα δεδομένα στις ζυμώσεις που εξελίσσονται στην κεντροαριστερά. Μάλιστα ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν πως δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά καθώς ένας ευρύτερος κύκλος βουλευτών και στελεχών φαίνεται, εδώ και καιρό, έτοιμος να κάνει το βήμα ακόμη και ανά αυτό κοστίσει και την βουλευτική έδρα.

Μέσα σε αυτήν την αναταραχή και σχεδιάζοντας πως θα αντιμετωπιστούν και μελλοντικές τέτοιες κινήσεις ο Σωκράτης Φάμελλος επικοινώνησε με τον κ. Παναγιωτόπουλο, ζητώντας εξηγήσεις και υπενθυμίζοντας τις συλλογικές αποφάσεις του κόμματος που δεσμεύουν όλους τους βουλευτές.

Σε μια προσπάθεια να εκπέμψει μήνυμα πειθαρχίας και ενότητας ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μελετά και τον τρόπο διαχείρισης αυτών των φαινομένων μιας και είναι ξεκάθαρο ότι η Κουμουνδούρου λειτουργεί βάση συλλογικών αποφάσεων, άλλωστε χθες από τους Δελφούς ο κ.Φάμελλος είπε «έχει σημασία και ο Αλέξης Τσίπρας να διατυπώσει την πρόταση του και σε κάθε περίπτωση εμείς να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα συντεταγμένα ως κοινοβουλευτική ομάδα. Όλες οι αποφάσεις δεσμεύουν τους βουλευτές του κόμματος».

Μάλιστα, η επικοινωνία Φάμελλου - Παναγιωτόπουλου φαίνεται πως είχε αποτέλεσμα, καθώς, λίγες ώρες μετά τις πρώτες δηλώσεις του βουλευτή στον 9,84, με νέα του συνέντευξη στο Κόκκινο είπε «Ανήκω στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε μία εντολή λαού, δεν είμαστε διορισμένοι βουλευτές, μας έχουν ψηφίσει μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και ευρύτερα, δεν μπορώ να υποστείλω αυτή τη σημαία» ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε πως είναι αδύνατο ένα σενάριο αντιπαραθετικού ψηφοδελτίου τονίζοντας πως «συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων θα προκύψει ως αναγκαιότητα, ένα πράγμα είμαστε, ένα πράγμα λέμε με τον Τσίπρα».

Ωστόσο, η εσωκομματική συνοχή του ΣΥΡΙΖΑ δοκιμάζεται στην πράξη και δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν φωνές στην Κουμουνδούρου που ζητούν πιο δραστικά μέτρα απέναντι σε βουλευτές που διαφοροποιούνται, μέτρα που μπορεί να φτάσουν μέχρι και στη διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα.