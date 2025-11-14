Σφοδρή απάντηση Βαξεβάνη στον Τσίπρα: «Ξέρει πού μένω, ας στείλει να με συλλάβουν»

Έγραφε το πρωί της Παρασκευής η στήλη «Μαξιμιλιανός» για τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ του εκδοτικού οίκου Gutenberg και του εκδότη του Documento Kώστα Βαξεβάνη, αλλά και τους πραγματικούς λόγους που σχετίζονται με τον Αλέξη Τσίπρα και πρώην πολύ στενούς του συνεργάτες.

Αυτή, λοιπόν, η διαμάχη κλιμακώθηκε μετά από τα ασφαλιστικά μέτρα που κέρδισε προσωρινά ο εκδοτικός οίκος και με τα οποία απαγορεύεται η δημοσιοποίηση κάθε αποσπάσματος της «Ιθάκης» μέχρι και την κυκλοφορία που βιβλίου.

Η συγκεκριμένη προσωρινή διαταγή, του προέδρου Πρωτοδικών, δεν έμεινε αναπάντητη από τον έμπειρο δημοσιογράφο, που επικαλούμενος το Σύνταγμα αλλά και το δημοσιογραφικό λειτούργημα, «κάλεσε» τον Αλέξη Τσίπρα να ζητήσει τη σύλληψή του!

«Μπράβο στον Αλέξη Τσίπρα. Κατάφερε κρυπτόμενος να πετύχει δια του εκδοτικού του, την πρώτη στην Ελλάδα απόφαση προληπτικής λογοκρισίας. Πρέπει να κατεβάσουμε το άρθρο , να απέχουμε από μελλοντικές δημοσιεύεις αποσπασμάτων του βιβλίου μέχρι να πάει στα βιβλιοπωλεία και να συμμορφωθούμε προς όλας τας υποδείξεις. Διαφορετικά θα συλληφθώ και θα πληρώνω πρόστιμο 1.500 ευρώ την ημέρα. Καταλαβαίνει ο καθένας ότι δεν μπορώ να λειτουργήσω ενάντια στη δημοσιογραφία και το Σύνταγμα. Ο Τσίπρας ξέρει καλά πού μένω. Ας στείλει να με συλλάβουν» έγραψε χαρακτηριστικά στα social media.

Η απόφαση για το βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα

Μετά από την προσφυγή του εκδοτικού οίκου κατά εκδοτικής εταιρείας σχετικά με τη δημοσίευση αποσπασμάτων του βιβλίου ο πρόεδρος Πρωτοδικών με προσωρινή διαταγή του, καλεί για:

Την άμεση απόσυρση των αποσπασμάτων του βιβλίου

Την απαγόρευση παρουσίασης και ψηφιακής διάχυσης αποσπασμάτων έως τη νόμιμη κυκλοφορία του βιβλίου και

Την απαγόρευση, αναπαραγωγή, διανομή, εμπορία και εκμετάλλευση αποσπασμάτων έως τη νόμιμη κυκλοφορία του.

Η συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε ο εκδοτικός οίκος προσδιορίστηκε για τις 20 Απριλίου 2026.

