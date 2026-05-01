Σήμερα, Πρωτομαγιά, το μανιφέστο του κόμματος Τσίπρα - Τι θα λέει το κείμενο θέσεων

Το απόγευμα της Πρωτομαγιάς, το ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα αναμένεται να δημοσιοποιήσει το «μανιφέστο» του για την ανάγκη σύγκλισης της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής και Ανανεωτικής Αριστεράς και της Πολιτικής Οικολογίας.

Την επιμέλεια του κειμένου είχε ο δρ. κοινωνιολογίας, πρώην επιστημονικός διευθυντής του ΙΣΤΑΜΕ, Γιώργος Σιακαντάρης και το πρόγραμμα συνέταξε 12μελής ομάδα στελεχών.

Ωστόσο, το σημερινό «μανιφέστο» του ινστιτούτου δεν αποτελεί τη διακήρυξη του νέου κόμματος - η οποία πρόκειται να παρουσιαστεί από τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό όταν ανακοινωθεί η δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα.

Διαβάστε ακόμα: Μητσοτάκης: Παρουσίασε τα μέτρα της κυβέρνησης για τους εργαζόμενους με Ακύλα - «Αν δεν το' χω, φέρ'το»

Από τον τελευταίο σταθμό της «Ιθάκης», στο Ηράκλειο, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για «ριζική ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης» και για «υπέρβαση των σημερινών σχηματισμών, με στόχο έναν προοδευτικό πολύχρωμο, αλλά προγραμματικά συμπαγή, πειθαρχημένο και αποτελεσματικό φορέα που θα συνδυάζει την εμπειρία με τη φρεσκάδα των νέων προσώπων. Που θα εκφράσει αποτελεσματικά την κυβερνώσα Αριστερά της εποχής μας. Ανοιχτή σε όλους όσοι κατανοούν την ανάγκη της σε όλο το προοδευτικό φάσμα. Χωρίς αποκλεισμούς, αλλά και χωρίς αποκλειστικότητες αξιωμάτων».

