Τσίπρας από Ηράκλειο: «Κυβερνητικοί επιτέθηκαν με ανοίκειο τρόπο στην Ευρωπαία Εισαγγελέα»

Στο Ηράκλειο βρέθηκε την Τετάρτη ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, για την παρουσίαση του βιβλίου του, με τίτλο «Ιθάκη» που πραγματοποιήθηκε στο κινηματοθέατρο Αστόρια.

Ο Αλέξης Τσίπρας, άρχισε με χιούμορ την ομιλία του καθώς δήλωσε κατά την έναρξη: «Έπρεπε να πάρει το κύπελο ο ΟΦΗ για να ξανάρθω στην Κρήτη».

Έχω, η αλήθεια είναι, τρία χρόνια να σας ανταμώσω. Αλλά, από ό,τι βλέπω, δε χάσατε τη ζωντάνια και την αισιοδοξία σας.

Και δε θα έχετε και παράπονο, γιατί έρχομαι σε μια εποχή που ξαναφουντώνει το καμίνι. Πώς το λέτε εδώ οι ομιλήτες στα επινίκια τραγούδια σας; «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει…».

Κι εγώ για μια τέτοια φωτιά ήρθα να σας μιλήσω σήμερα, στον τελευταίο σταθμό της παρουσίασης του βιβλίου μου.

Έχει ξεχωριστή σημασία για μένα να βρίσκομαι σήμερα στην Κρήτη, για να κλείσω τον κύκλο των παρουσιάσεων της «Ιθάκης».

Κι αν έχω ένα μήνυμα από το γιορτινό τούτες τις μέρες Ηράκλειο, μετά τον θρίαμβο του ΟΦΗ, είναι ότι η Κρήτη δεν είναι, και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να είναι, συνώνυμο του φραπέ και του χασάπη, της απάτης και της διαφθοράς.

Αλλά της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, του πολιτισμού, των αγώνων για τη λευτεριά και την αξιοπρέπεια.

Και αυτή η Κρήτη δεν πωλείται και δεν εξαγοράζεται, κύριοι της κυβέρνησης. Η Κρήτη του Θεοτοκόπουλου, του Βενιζέλου, του Καζαντζάκη, του Θερίσου και της Κανδάνου.

Αλλά και του ΟΦΗ, που με τον θρίαμβό του μας δείχνει πως μια ομάδα που μάχεται συλλογικά και πιστεύει στη νίκη μπορεί να τα καταφέρει. Έτσι θέλουμε να μάχεται και να κερδίζει και η Ελλάδα.

Πώς το έλεγε ο δικός σας, αλλά και παγκόσμιος, Νίκος Καζαντζάκης;

«Μην καταδέχεσαι να ρωτάς: Θα νικήσουμε; Θα νικηθούμε; Πολέμα!» Και αυτό ακριβώς κάναμε κι εμείς —και το περιγράφω στο βιβλίο μου— όταν ο λαός μας ανέθεσε τη μεγάλη ευθύνη να βγάλουμε την πατρίδα από το βάλτο που άλλοι την έριξαν.

Πολεμήσαμε. Με εντιμότητα, αλλά και αποφασιστικότητα. Με άγνοια κινδύνου, αλλά και με σύνεση. Χωρίς τον φόβο του φόβου.

Κι ας είχαμε απέναντι το πιο σκληρό κατεστημένο», δήλωσε μεταξύ άλλων στην αρχή.

Τσίπρας από Ηράκλειο: Κριτική στην κυβέρνηση

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του δεν δίστασε να ασκήσει σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, δηλώνοντας:

«Δεν είναι φυσικό φαινόμενο το κράτος να είναι ο μεγαλύτερος κερδοσκόπος. Να εισπράττει πολλαπλάσια έσοδα από τις μεγάλες ανατιμήσεις και ύστερα να εμφανίζεται με διάφορα pass φιλανθρωπίας.

Δεν αρκούν, όμως, οι διαπιστώσεις. Χρειάζονται επειγόντως μέτρα και συγκεκριμένες πολιτικές, που δεν τα λαμβάνει η κυβέρνηση. Γιατί έχει διαλέξει πλευρά. Ή, αν θέλετε, την έχει διαλέξει και τη στηρίζει εκείνη η πλευρά που κερδοσκοπεί με τις ζωές των άλλων.

Τι χρειάζεται, λοιπόν; Άμεσα μέτρα ανακούφισης και μόνιμης παρέμβασης στην αγορά. Υποχρεωτική διαφάνεια στη διαμόρφωση των τιμών.

Στην ψηφιακή εποχή δεν είναι δύσκολο να υπάρχει απόλυτη γνώση της τιμής ενός προϊόντος από την πρώτη πώλησή του στο χωράφι μέχρι την τελευταία στο ράφι.

Στο ινστιτούτο μας, μετά την ψηφιακή πλατφόρμα διαφάνειας που παρουσιάσαμε για τον πλήρη έλεγχο όλων των δημόσιων συμβάσεων και την αντιμετώπιση της διαφθοράς, τώρα ετοιμάζουμε μια αντίστοιχη για τον έλεγχο της αισχροκέρδειας στη διατροφική αλυσίδα.

Ένα ψηφιακό δημόσιο παρατηρητήριο τιμών, ώστε να είναι εφικτός ο αυστηρός έλεγχος σε κάθε βήμα της αλυσίδας, από την παραγωγή έως τη λιανική. Και, εντέλει, η επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των μεσαζόντων στα βασικά αγαθά.

Γιατί ή θα μπει όριο στην απληστία ή θα πληρώνει η κοινωνία τον λογαριασμό», δήλωσε.

Τσίπρας: Η αναφορά σε υποκλοπές, Τέμπη, Κοβέσι

Στη συνέχεια ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε: «Πώς, όμως, να ασχοληθεί με τα προβλήματα αυτά των πολιτών μια κυβέρνηση βαθιά βουτηγμένη στα σκάνδαλα και τη διαφθορά;

Είδατε την τελευταία, απίστευτη εξέλιξη στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Προέκυψαν νέα, συγκλονιστικά στοιχεία στη δίκη των τεσσάρων ιδιωτών, ανάμεσά τους και του ιδιοκτήτη της εταιρείας που διέθετε στην Ελλάδα το διαβόητο Predator.

Δύο χιλιάδες σελίδες έστειλε στον Άρειο Πάγο το δικαστήριο που τους καταδίκασε σε βαρύτατες ποινές, ζητώντας περαιτέρω διερεύνηση για εγκληματικές πράξεις, όπως κατασκοπεία. Και εμπλοκή πολιτικών.

Και τι έκανε ο διορισμένος από τον κύριο Μητσοτάκη εισαγγελέας του Αρείου Πάγου;

Αποφάσισε, σε χρόνο μηδέν, ότι δεν υπάρχει λόγος να ανοίξει ξανά η υπόθεση.

Μπορεί ο ίδιος ο Ντίλιαν της Intellexa να δήλωσε δημόσια ότι η εταιρεία του διαθέτει το λογισμικό παρακολουθήσεων μόνο σε κυβερνήσεις και κρατικούς οργανισμούς, αλλά η ελληνική Δικαιοσύνη επιμένει ότι «αναντίλεκτα», δική τους η λέξη, δεν υπάρχει καμία εμπλοκή πολιτικών στο σκάνδαλο.

«Μένω άφωνος», ήταν το σχόλιο του πρώην προέδρου της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου, για την απόφαση αυτή.

Κι όταν έντιμοι λειτουργοί της Δικαιοσύνης μένουν άφωνοι, εμείς οφείλουμε με όλη μας τη φωνή να καταγγείλουμε και το έγκλημα και τη συγκάλυψη.

Όπως και με τα Τέμπη, που ο ίδιος ο πρωθυπουργός έσπευσε από την πρώτη μέρα να αποφανθεί ότι ήταν ανθρώπινο λάθος. Για να ακολουθήσουν οι εξοργιστικές τακτικές του «μπαζώματος».

Κι όπως με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου κυκλοφορούν χωρίς καμιά ντροπή κυβερνητικοί αξιωματούχοι για να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει κανένα έγκλημα, μόνο ρουσφέτια και εξυπηρετήσεις, που, τάχα, είναι το job description του βουλευτή.

Και να επιτεθούν με τον πιο ανοίκειο τρόπο στην Ευρωπαία εισαγγελέα που αποκάλυψε την υπόθεση και τόλμησε να διατυπώσει κατηγορίες για διαφθορά, απάτη, κατάχρηση εξουσίας, εμπορία επιρροής», είπε μεταξύ άλλων αναφερόμενος στη Λάουρα Κοβέσι.