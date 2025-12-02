Σιμόπουλος για μπλόκα αγροτών: «Να αποκατασταθεί η κυκλοφορία, και με τη βία ακόμη»

Αρκετοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θεωρούν ότι πρέπει να «σπάσουν» τα μπλόκα των αγροτών και να ανοίξουν οι δρόμοι. Από τον κύριο Μαρινάκη που έκανε λόγο για το ότι η ΕΛΑΣ πρέπει να διασφαλίσει τον έλεγχο μέχρι τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο που σήμερα έκανε λόγο και για «άσκηση βίας» για την απομάκρυνση.

Μιλώντας στο Open, με καλεσμένους τον κύιριο Γιαννούλη και τον κύριο Κατρίνη ξεκίνησε onair αντιπαράθεση με φόντο τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

«Πιστεύω ότι πρέπει να επικρατήσει νόμος και η τάξη. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα είτε έχουν δίκιο -που μπορεί να έχουν (...). Όσο αυτή η ιστορία συνεχίζεται, τόσο τα μπλόκα θα δυναμώνουν.

Πρέπει να επέμβει η αστυνομία και να τελειώνει αυτή η ιστορία με το κλείσιμο των δρόμων συν όμως οτιδήποτε σημαίνει αυτό. Πρέπει να αποκατασταθεί η κυκλοφορία», συμπλήρωσε για να πει λίγο μετά «και με βία ακόμη. Για αυτό είναι η αστυνομία», τόνισε ο κύριος Σιμόπουλος.

Μάλιστα, όταν ο δημοσιογράφος της ενημερωτικής εκπομπής επεσήμανε ότι η αστυνομία «δεν υπάρχει για την άσκηση βίας» ο Στράτος Σιμόπουλος απάντησε:«η αστυνομία είναι για να επαναφέρει την τάξη».