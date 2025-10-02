Το σκάνδαλο που καίει την Κοβέσι, η συμφωνία του Τάκη με τα σούπερ μάρκετ και ο Τσίπρας στη Σορβόνη

Τις επόμενες μέρες, τα σούπερ μάρκετ θα στείλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης τον κατάλογο με τους 100 κωδικούς προϊόντων, στους οποίους θα εφαρμόσουν εκπτώσεις πάνω από 5%. Στη χθεσινή συνάντηση με τον Τάκη Θεοδωρικάκο στη Νίκης που ήταν σε χαμηλότερη ένταση από τη σύγκρουση των δύο πλευρών, ο κ. Θεοδωρικάκος τους ζήτησε οι εκπτώσεις να πάνε και πέρα από τις γιορτές. Μαθαίνω ότι ο σχεδιασμός των σούπερ μάρκετ είναι οι εκπτώσεις να αφορούν κυρίως τυποποιημένα προϊόντα π.χ. μακαρόνια, γάλατα, γιαούρτια, τα οποία βεβαίως και είναι ευρείας κατανάλωσης. Αρκεί να το κάνουν και να μην το λένε μόνο.

Η έμφαση της Κοβέσι στα τελωνεία

Αν μια εν Ελλάδι υπόθεση αφορά ιδιαίτερα την Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι είναι αυτή των τελωνείων, καθώς προ μηνών αποκαλύφθηκε ένα μεγάλο κύκλωμα με άξονα τον Πειραιά. Ήταν η περίφημη επιχείρηση Καλυψώ με τα χιλιάδες κινεζικά κοντέινερ που είχαν εντοπιστεί στο Λιμάνι και περιείχαν αδήλωτα προϊόντα, ενώ η ζημιά υπολογιζόταν γύρω στα 700 εκατομμύρια. Η διείσδυση των Κινέζων στην Ευρώπη και ο αθέμιτος ανταγωνισμός με τους Ευρωπαίους απασχολεί ιδιαίτερα τις Βρυξέλλες, γι' αυτό και η Κοβέσι κατά βάση συζήτησε αυτό το θέμα με Φλωρίδη-Χρυσοχοϊδη και Πιερρακάκη. Βεβαίως, στη σημερινή συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει στο Γ' Τελωνείο Πειραιά στο Νέο Ικόνιο θα τοποθετηθεί εφ' όλης της ύλης.

Οι άσπονδοι φίλοι του Μυλωνάκη

Προφανώς, η κίνηση του Γιώργου Μυλωνάκη να ζητήσει να κληθεί ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν πολιτικά αυτονόητη. Από τη στιγμή που ο ίδιος λέει ότι δεν έχει τίποτα να φοβηθεί και να κρύψει, δεν υπάρχει και κανένας λόγος να μην πάει στην Εξεταστική. Αφήστε δε που η ένταση στην κλήση του είναι άσχετη με την ουσία της υπόθεσης, ποιες στρεβλές πρακτικές υιοθετήθηκαν δηλαδή στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κάθε περίπτωση, ας μην παραλείψουμε ότι εμφανίστηκαν και ορισμένοι άσπονδοι φίλοι του υφυπουργού. Πρώτη η Σοφία Βούλτεψη, η οποία έχει θυελλώδεις σχέσεις μαζί του εδώ και καιρό με κορωνίδα τον πρόσφατο ανασχηματισμό. Και ο Στέλιος Πέτσας όμως χθες τάχθηκε εμμέσως πλην σαφώς υπέρ της κλήσης του στην Εξεταστική.

«Ναι» από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη φρεγάτα

Σας ενημέρωσα χθες πως στην Κουμουνδούρου υπήρχε η σκέψη να μην υπερψηφίσει το κόμμα τη σύμβαση για την τέταρτη φρεγάτα Belh@rra που σήμερα θα συζητηθεί στη Βουλή. Το έγραψα με αφορμή τις ζυμώσεις που γίνονται με τη Νέα Αριστερά που αναμένεται να την καταψηφίσει. Εν τέλει αποφασίστηκε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα πει ναι για λόγους εθνικού συμφέροντος. Τόσο ο Ανδρουλάκης όσο και ο Φάμελλος αναμένεται πάντως να ασκήσουν κριτική σήμερα για το αυξημένο κόστος αγοράς σε σχέση με τις προηγούμενες τρεις.

Ο Τσίπρας και η Σορβόνη

Αυτός που πάντως δεν κουβαλάει τέτοια άγχη είναι ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας που μετά το τουρ στις ΗΠΑ αύριο θα βρεθεί στη Σορβόνη για να μιλήσει στους φοιτητές του Πανεπιστημίου με θέμα την κρίση ηγεσίας στην Ευρώπη και θα απαντήσει και σε σχετικές ερωτήσεις. Στην Αθήνα οι συνεργάτες του επιβεβαιώνουν πως η συγγραφή του βιβλίου του έχει ολοκληρωθεί και η έκδοση του αναμένεται στις αρχές Δεκεμβρίου που είναι παραδοσιακά ο πιο εμπορικός μήνας για τον εκδοτικό χώρο. Οι συνεργάτες του διαψεύδουν επίσης το ενδεχόμενο παραίτησης του από το βουλευτικό αξίωμα το αμέσως προσεχές διάστημα, ωστόσο όλα δείχνουν πως η αρχή της επόμενης χρονιάς θα βρει ένα νέο πολιτικό σκηνικό για την Αριστερά συνολικά.

Αποτελεσματικός Χατζημάρκος

Με μια Διυπουργική ΣΔΙΤ που «κλείδωσε» 194,9 εκατ. ευρώ για τρεις Μονάδες Ανάκτησης & Ανακύκλωσης σε Μύκονο, Πάρο, Σύρο και έναν ΣΜΑ στην Τήνο, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος έκανε αυτό που ξέρει: πήρε ένα κατά βάση τεχνικό θέμα και το μεταμόρφωσε σε μια «μεγάλη μέρα» για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με στοιχεία που, πάντως, μιλούν από μόνα τους. Ανέφερε πως «κλείνουμε τον σχεδιασμό των βαριών υποδομών» και μάλιστα «όχι στο χαρτί». Δημοπρατημένα, ενταγμένα, εξασφαλισμένα και κυρίως υπό κατασκευή.