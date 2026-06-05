Σωκράτης Φάμελλος: «Λάθος η αντιπαράθεση με την ΕΛΑΣ - Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, εν μέσω της πιο βαθιάς υπαρξιακής κρίσης που έχει αντιμετωπίσει το κόμμα στη σύγχρονη μνήμη, σχολίασε με διαλλακτικό τρόπο την επάνοδο του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική.

Συγκεκριμένα, ο κ. Φάμελλος δήλωσε πως: «Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά.

Σε αυτό το νέο πλαίσιο, εργαζόμαστε ώστε να συμβάλλουμε και να συμμετέχουμε σε μία ευρεία ενωτική σύγκλιση και έκφραση των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, συλλογικοτήτων, προσωπικοτήτων, που είναι απαραίτητη για μία νικηφόρα εκλογική σύγκρουση με το καθεστώς Μητσοτάκη».

Φάμελλος: «Στόχος η ιστορική συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ»

«Στόχος και δέσμευσή μας είναι η ιστορική πολιτική συνέχεια των ιδεών και της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, της Ανανεωτικής Αριστεράς, της Προοδευτικής Συμμαχίας, σε μία ευρύτερη ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου, αξιοποιώντας και την ιστορική εμπειρία των μετεξελίξεων του αριστερού-προοδευτικού χώρου.

Αναγκαία η ισχυρή δράση της ΚΟ και του συνολικά του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, τιμώντας και υπηρετώντας τη λαϊκή εντολή των πολιτών. Για να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση στο καθεστώς Μητσοτάκη, αλλά και για να αναδεικνύονται οι προτεραιότητες ενός προοδευτικού προγράμματος».