Στα Χανιά για Δεκαπενταύγουστο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στα Χανιά επιστρέφει για Δεκαπενταύγουστο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και όπως ανακοινώθηκε, θα παρακολουθήσει την Θεία Λειτουργία για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στις Κορακιές.

Διαβάστε επίσης: Αναζωπύρωση στην Πρέβεζα: Σε ύφεση το μέτωπο της Αχαΐας - Στάχτη 22.000 στρέμματα στη Ζάκυνθο

Στην Πάρο, στον Ιερό Ναό Παναγίας Εκατονταπυλιανής και στη θεία λειτουργία που θα τελεσθεί εκεί για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, θα παραστεί την Παρασκευή στις 9.40 το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας θα μεταβεί, την Παρασκευή 15 Αυγούστου, στην Τήνο όπου θα εκπροσωπήσει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και στις τελετές για την 85η επέτειο του τορπιλισμού του καταδρομικού «Έλλη».

Στη Φολέγανδρο, τόπο καταγωγής της μητέρας του, θα περάσει τις ημέρες των εορτών του Δεκαπενταύγουστου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου.

