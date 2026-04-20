Στα χαρακώματα ΠΑΣΟΚ και Τσίπρας για την κυριαρχία στην Κεντροαριστερά - Τα όπλα που διαθέτουν

Με τον Αλέξη Τσίπρα να επιταχύνει τις διεργασίες για τον νέο πολιτικό φορέα, το ζητούμενο στο δρόμο για τις εκλογές είναι το ποιος θα είναι ο βασικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το ΠΑΣΟΚ που έχει σταθεί και κοινοβουλευτικά αλλά και στην κοινωνία δυναμικά απέναντι στην κυβέρνηση, ως αξιωματική αντιπολίτευση, θέλει να κεφαλαιοποιήσει όλες τις κινήσεις του προηγούμενου διαστήματος και να παγιωθεί γύρω από τον θεσμικό του ρόλο. Έτσι πίσω από τις κλειστές πόρτες στα επιτελεία Ανδρουλάκη - Τσίπρα κάνουν τους σχεδιασμούς τους, χωρίς να υποτιμούν ο ένας τον άλλον, ωστόσο προχωρούν με τη βασική στρατηγική τους θέλοντας να πετύχουν τους στόχους τους.

Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για ενδυνάμωση

Στην Χαριλάου Τρικούπη που εδώ και καιρό υπάρχει η συζήτηση να μετακινηθεί επιτέλους η «βελόνα» των δημοσκοπήσεων εκτιμούν πως τώρα είναι η ευκαιρία για την ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ καθώς με την παρεμβατική του εικόνα αναδεικνύεται, όπως υποστηρίζουν τα στελέχη του, στον μοναδικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας.

Άλλωστε, όπως τονίζουν και βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αυτό φάνηκε και στη μάχη στην Βουλή όπου μετατράπηκε η πολιτική αντιπαράθεση σε δίπολο Μητσοτάκη- Ανδρουλάκη. Και το αμέσως επόμενο διάστημα η Χαριλάου Τρικούπη σκοπεύει να συνεχίσει δυναμικά τόσο με επιθέσεις προς την κυβέρνηση αλλά και με προβολή του προγράμματος του κόμματος.

Διότι τα σκάνδαλα που συνεχώς βγαίνουν και αφορούν την Νέα Δημοκρατία δεν αφήνουν περιθώριο χαλάρωσης στην αξιωματική αντιπολίτευση αλλά γνωρίζουν καλά τα έμπειρα στελέχη του ΠΑΣΟΚ πως μόνο η κριτική και οι αποκαλύψεις δεν φτάνουν καθώς οι πολίτες θέλουν να ακούσουν συγκεκριμένες προτάσεις για την καθημερινότητά τους και τα προβλήματα που τους απασχολούν.

Οι παρεμβάσεις στη φορολογία

Οι πληροφορίες από το στρατόπεδο της Χαριλάου Τρικούπη λένε πως τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν παρεμβάσεις για την φορολογία αλλά και για τα κόκκινα δάνεια. Βασικός στόχος είναι να εντυπωθεί στον πολίτη ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να φέρει αλλαγή με σταθερότητα αφήνοντας έτσι αιχμές και προς τον Αλέξη Τσίπρα που εκτιμούν στην Χαριλάου Τρικούπη ότι συμφέρει την κυβέρνηση να δείξει μια δυναμική καθώς έτσι θα υπάρξει και περαιτέρω κατακερματισμός της κεντροαριστεράς αλλά και ο φόβος, από κάποιους, της επιστροφής του.

Εντούτοις στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν πως ο πρώην πρωθυπουργός απευθύνεται κυρίως σε πιο «αριστερά» ακροατήρια και ότι το βιβλίο του δεν τον έχει βοηθήσει να επανασυστηθεί σε πιο μετριοπαθείς ψηφοφόρους. Όμως μπορεί να είναι καθησυχαστικοί ωστόσο δεν παύουν να βρίσκονται σε εγρήγορση μιας και δεν θέλουν να χαθεί καμία ψήφος που θα έδινε την κυβερνητική προοπτική στη Χαριλάου Τρικούπη.

Ανεβάζουν στροφές στο επιτελείο Τσίπρα

Από την άλλη πλευρά στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται πως αρχίζουν να ανεβάζουν στροφές. Ήδη το μήνυμα του πρώην πρωθυπουργού για οργάνωση από κάτω, δηλαδή από την κοινωνία, έχει αρχίσει να ακούγεται δυνατά με άτυπες οργανώσεις φίλων Τσίπρα να αρχίζουν να λειτουργούν ενώ σε λίγες ημέρες θα είναι έτοιμο και το πρόγραμμα του νέου κόμματος.

Σκοπός του νέου εγχειρήματος, όπως το περιέγραψε και ο πρώην πρωθυπουργός σε άρθρο του στην Εφημερίδα των Συντακτών, είναι «μια νέα και ισχυρή κυβερνώσα Αριστερά, προγραμματικά συμπαγής και ριζικά ανανεωμένη, είναι ζωτική ανάγκη. Κοινωνική αλλά και εθνική. Και ζυγώνει η ώρα που όλοι θα κληθούμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας». Επομένως δίνει το σήμα για την πολιτική και οργανωτική μορφή του νέου φορέα που όπως όλα δείχνουν μέσα στο καλοκαίρι θα είναι έτοιμο, καθώς πάντα υπάρχει και το ενδεχόμενο της προσφυγής σε πρόωρες κάλπες.