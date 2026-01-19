Πως υπάρχουν άνθρωποι που έχουν καταπιέσει τη σεξουαλικότητά τους και στη Βουλή και στην Κυβέρνηση δηλώνει ο Στέφανος Κασσελάκης στη συνέντευξή του στην εκπομπή «Πορτατίφ» της ΚΡΗΤΗ TV με την Νάντια Αϊβάτογλου.

Συγκεκριμένα ερωτηθείς αν «υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή μέσα στη Βουλή που έχουν καταπιέσει τον αυτοπροσδιορισμό τους ή τη σεξουαλικότητά τους για να δείξουν μια άλλη εικόνα», ο Στέφανος Κασσελάκης απάντησε: «Φυσικά και υπάρχουν και στη Βουλή και στην Κυβέρνηση. Είναι λυπηρό που το κάνουν αυτό».

Επιπλέον σε ερώτηση αν η Ελλάδα είναι έτοιμη να αποκτήσει έναν πρωθυπουργό που είναι παντρεμένος με άντρα, ο Στέφανος Κασσελάκης δηλώνει ξεκάθαρα ότι «η Ελλάδα είναι έτοιμη να αποκτήσει έναν πρωθυπουργό που δεν την έχει προδώσει», και παράλληλα χαρακτήρισε εντελώς «άχρηστες» τις δημοσκοπήσεις.

Κατά τη διάρκεια τις συνέντευξης που θα προβληθεί την Τρίτη 20 Ιανουαρίου μιλά επίσης για τη θητεία του στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, το Πόθεν Έσχες του, τις πολιτικές συνεργασίες και τη συνολική ανάγκη για πολιτική ανανέωση με καθαρότητα και ειλικρίνεια.

Αναφέρεται ακόμα στη σχέση του με την Κρήτη, την οποία χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σημαντική, εκφράζοντας μάλιστα την επιθυμία να επενδύσει στο νησί. Παράλληλα, τοποθετείται για κρίσιμα ζητήματα όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η οπλοκατοχή και το πολιτικό σύστημα, σχολιάζοντας με αιχμηρό τρόπο ότι «στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ τσακώνονται για το ποιος κλέβει λιγότερο».

Σε προσωπικό επίπεδο, μιλά και για τη δύναμη της αυθεντικότητας, τη διαχείριση της δημοσιότητας και των αρνητικών σχολίων στα social media, αλλά και για το βιβλίο του «Δεύτερη Ευκαιρία».

Ιδιαίτερη θέση στην εκπομπή έχει και ο σύζυγός του, Tyler McBeth, ο οποίος μιλά για τη νέα τους ζωή στην Αθήνα, την εμπειρία τους ως ανοιχτά gay ζευγάρι και τη σημασία του να παραμένει κανείς πιστός στον εαυτό του, ακόμη και όταν δέχεται επιθέσεις. Όπως σημειώνει, δεν έχουν βιώσει έντονα ομοφοβικές συμπεριφορές και τονίζει πως το πραγματικό ερώτημα για την κοινωνία δεν είναι ο σεξουαλικός προσανατολισμός ενός πολιτικού, αλλά αν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για τη χώρα.