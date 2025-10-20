Στη Βουλή η τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη: Προς ψήφιση την Τρίτη

Κατατέθηκε πριν από λίγο το απόγευμα σήμερα (20/10) η τροπολογία για την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στη Βουλή, η οποία βάζει στο «παιχνίδι» και το Υπουργείο Άμυνας.

Η τροπολογία θα τεθεί προς ψήφιση αύριο, Τρίτη.

«Ο στόχος δεν είναι διχαστικός. Ο στόχος είναι ο σεβασμός. Η κατοχύρωση του σεβασμού σε ένα ιερό μνημείο και η εφαρμογή του νόμου δεν είναι αλά καρτ», δήλωσε σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Τι προβλέπει η τροπολογία

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το κείμενο, η ρύθμιση αφορά τα 4.600 τ.μ., μπροστά από τη Βουλή και το μνημείο, μέχρι την αρχή του πεζοδρομίου της πλατείας Συντάγματος.

Τη φύλαξη του μνημείου, όπως και πριν, διατηρεί το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αλλά σε 24ωρη βάση ενώ η συντήρηση, ανάδειξη και προστασία του μνημείου αποδίδεται στο υπουργείο Άμυνας. Με αυτό τον τρόπο τελειώνει το πολύπλοκο καθεστώς το οποίο ενέπλεκε το υπουργείο Πολιτισμού, τον Δήμο Αθηναίων και την Βουλή. Με την ψήφισή της, η τροπολογία απαγορεύει διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις, γκράφιτι και πανό στον χώρο.

Όσον αφορά τα ονόματα των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, αυτά δε θα σβηστούν, ωστόσο δεν θα ξαναγραφτούν στο σημείο.

Η τροπολογία προβλέπει ακόμα κυρώσεις, από χρηματικά πρόστιμα μέχρι ποινή φυλάκισης έως δύο έτη για τους παραβάτες.

Για να δείτε ολόκληρη την τροπολογία πατήστε εδώ

Πάνος Ρούτσι: «Τα ονόματα θα μείνουν στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη»

Ο Πάνος Ρούτσι, σχολίασε σήμερα στο OPEN τη συμμετοχή του στη χθεσινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας συγγενών των Τεμπών στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, αναφέροντας πως έγινε κόντρα στη νέα ρύθμιση για το δημοκρατικό δικαίωμα στις διαδηλώσεις.

Διαβάστε ακόμα: Πολίτες απαντούν για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη: «Τα ονόματα των 57 πρέπει να βρίσκονται εδώ»

«Αυτή η κίνηση που κάναμε εμείς οι συγγενείς και ο κόσμος, ήταν μία πράξη αντίστασης, καθώς αρνούμαστε την απόφαση της κυβέρνησης. Θα είμαστε εκεί έξω, απέναντί τους, θα συνεχίσουμε για να είναι τα ονόματα εκεί.

Δεν ξέρω τι ακριβώς προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση με αυτή την κίνηση, γιατί μέχρι να τα σβήσουν, εμείς θα είμαστε εκεί να τα ξαναγράφουμε, και δεν θα φύγουμε από εκεί μέχρι να έρθει η δικαιοσύνη για τα παιδιά μας. Με αυτό που κάνουν προκαλούν τους συγγενείς και τους απλούς πολίτες».

Απλά κάνουν κάθε μέρα κωλοτούμπες, δεν ξέρουν τι κάνουν. Εμείς ζητάμε να βρουν το αυτονόητο, πώς πέθανε το παιδί μου και όλα τα παιδιά που ήταν εκεί. Να μάθω την αλήθεια που έκρυψαν από την αρχή με το "έτσι θέλω».

Για το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουν οι διαμαρτυρόμενοι συγγενείς και πολίτες νομικές κυρώσεις από τη νέα τροπολογία, ο Πάνος Ρούτσι ξεκαθάρισε:

«Θα είμαι εκεί και εγώ και ο λαός. Ας σβηστούν τα ονόματα από βροχή, από αυτούς, θα είμαστε εκεί και θα τα γράψουμε. Και ας με πιάσουν να με βάλουν μέσα, δεν φοβάμαι κανέναν. Έτσι όπως το πάνε θα έχουμε θύματα, θα έχουμε πόλεμο. Πρέπει μέχρι τελευταία στιγμή να το ξανασκεφτούν, γιατί δεν κάνουμε πίσω».

Παρέμβαση Μητσοτάκη αύριο στην Βουλή

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο στις 13:00 θα παραστεί και θα μιλήσει στην εκδήλωση για την παράδοση της δωρεάς του Ιδρύματος Ωνάση για τη δημιουργία του νέου κέντρου για μεταμοσχεύσεις και την ανακαίνιση του Ωνάσειου Νοσοκομείου.

Επίσης, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Βουλή, επί της τροπολογίας για την προστασία της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.