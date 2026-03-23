Στη δίκη για τα Τέμπη ο Δημήτρης Κουτσούμπας: «Η διαδικασία αποδεικνύει ότι υπάρχουν τεράστια κενά»

Στη Λάρισα για να παραβρεθεί στην δίκη των Τεμπών για τα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας, βρίσκεται το πρωί της Δευτέρας (23/03) ο γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Προσερχόμενος στο δικαστήριο ο κ. Κουτσούμπας έκανε λόγο για τεράστια κενά στην διαδικασία τονίζοντας ταυτόχρονα ότι βρίσκονται στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών.

«Είμαστε εδώ στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, αυτής της μεγάλης τραγωδίας που έχει συγκλονίσει όλους μας, αλλά η διαδικασία μέχρι σήμερα αποδεικνύει ότι υπάρχουν τεράστια κενά.

Καταρχάς ξεκινώντας από το εσπευσμένο κλείσιμο της προανάκρισης, σε συνέχεια το ελλιπέστατο κατηγορητήριο, τα προσχήματα για τη μη έγκαιρη παράδοση των νέων στοιχείων που προέκυψαν από τη δίκη για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας και βεβαίως τις ίδιες τις παράλληλες δίκες που δυσκολεύουν τη διερεύνηση της αλήθειας σε βάθος αλλά και τους όρους διεξαγωγής της δίκης που ξεκινά σήμερα με τις αίθουσες που υπάρχουν με το γεγονός ότι θα πρέπει οι συγγενείς να μπορούν να παρακολουθήσουν όλη αυτή την διαδικασία μέσα στην κύρια δικαστική αίθουσα και δεν τους δίνεται η δυνατότητα και η άνεση του χώρου και βεβαίως όλα αυτά που έχουν γίνει με την απροκάλυπτη συγκάλυψη των κυβερνητικών ευθυνών κορυφαίων υπουργών και στελεχών της κυβέρνησης.

Όλα αυτά μας βάζουν σε τεράστιο προβληματισμό, ανησυχούν τον ίδιο τον ελληνικό λαό όλους μας και αναδεικνύουν τις τεράστιες ευθύνες των κυβερνήσεων ιδιαίτερα της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Είμαστε στο πλευρό αυτά τα ζητήματα αναδεικνύουν άλλωστε και οι ίδιοι συγγενείς των θυμάτων, όπως ο σύλλογος τους. Θα είμαστε στο πλευρό τους όπως από την πρώτη στιγμή όπως και σήμερα κάθε ώρα κάθε μέρα και μέσα στη βουλή και μέσα στις δικαστικές αίθουσες και κυρίως στους δρόμους του αγώνα».