Στη Μονάδα Πλαστικής η Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση - Aποφασίζεται αν θα πάρει εξιτήριο

Η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μεταφέρθηκε από τη Μονάδα Εγκαυμάτων του Νοσοκομείου Παπανικολάου στην Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής, έπειτα από την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στην κατοικία της στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Από την επίθεση έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν ο πατέρας της και ακόμη τρεις ένοικοι της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, η κατάσταση της υγείας της δεν προκαλεί ανησυχία, ωστόσο παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. Μέσα στις επόμενες ώρες το ιατρικό συμβούλιο αναμένεται να αποφασίσει αν θα λάβει εξιτήριο, ώστε να μπορέσει να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία της μητέρας της, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα τελεστεί στην Κοζάνη είτε την Τετάρτη 8 Ιουλίου είτε την Πέμπτη 9 Ιουλίου.

Την ίδια στιγμή, οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία να εκτιμά ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών.

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Σύμφωνα με το ERTNews oι Αρχές εξετάζουν τα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, αναζητώντας αποτυπώματα και γενετικό υλικό (DNA) στο κομμάτι μονωτικής ταινίας, στα υπολείμματα του γκαζιού και στο δοχείο με το εύφλεκτο υγρό που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Παράλληλα, αναλύεται υλικό από κάμερες ασφαλείας, με στόχο να χαρτογραφηθούν οι κινήσεις των υπόπτων όχι μόνο τη στιγμή της επίθεσης, αλλά και τις προηγούμενες ημέρες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχαν πραγματοποιήσει κατόπτευση των σημείων όπου τοποθετήθηκαν οι εμπρηστικοί μηχανισμοί. Σημαντικό ρόλο στη σύνθεση του παζλ των ερευνών διαδραματίζουν και οι καταθέσεις μαρτύρων.

Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις της Αντιτρομοκρατικής, στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα, ενώ εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να υπήρχε τέταρτος δράστης, καθώς και επιπλέον συνεργοί με υποστηρικτικό ρόλο, οι οποίοι ενδέχεται να συμμετείχαν είτε στον σχεδιασμό είτε στην εκτέλεση της επίθεσης.