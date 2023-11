Στη Θεσσαλονίκη ο Στέφανος Κασσελάκης - Με λουλούδια στο γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, προκειμένου να δώσει το παρών στην 7η Σύνοδο (Thessaloniki Summit 2023) «South-East Europe’s moment: Chartering a new course to prosperity & stability», όπου θα συμμετέχει σε συζήτηση με τη δημοσιογράφο Μαρία Νικόλτσιου.

Η συζήτηση είναι προγραμματισμένη για τις 16:30 το απόγευμα, ενώ ο Στέφανος Κασσελάκης νωρίτερα, σήμερα, επισκέφθηκε για πρώτη φορά τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη, κρατώντας στα χέρια του λουλούδια.

Στην είσοδο του κτιρίου που στεγάζονται τα γραφεία (Εγνατία 76) τον υποδέχθηκαν οι αναπληρωτές γραμματείς των Νομαρχιακών Επιτροπών Α’ και Β ‘ Θεσσαλονίκης Μίλτος Οικονόμου και Γρηγόρης Εδιρνέλης.

Ο Στέφανος Κασσελάκης στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη | ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Στα γραφεία είχαν συγκεντρωθεί κομματικά στελέχη και ακολούθησε σύσκεψη με τον κ. Κασσελάκη. Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνόδευε η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Δώρα Αυγέρη.

Ο Στέφανος Κασσελάκης στη Θεσσαλονίκη | ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI