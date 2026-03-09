Στην Κύπρο ο Μητσοτάκης: Τριμερής συνάντηση με Μακρόν, Χριστοδουλίδη στην Πάφο

Λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Πάφου στην Κύπρο για την τριμερή συνάντηση για τις εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης βρισκόταν στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχτεί κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Σύμφωνα με τα όσα ήταν γνωστά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης θα έχουν διμερή συνάντηση και θα επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων», σε μια συμβολική κίνηση, ενώ θα ακολουθήσει η τριμερής με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος αφίχθη στην Κύπρο λίγη ώρα μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό

Η Ελλάδα ήταν η πρώτη που απέστειλε τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» και 2 ζεύγη F-16, ενώ ακολούθησε η Γαλλία αποστέλλοντας εκτός από φρεγάτα και το αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντε Γκωλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην «ασπίδα» της Ε.Ε στην Κύπρο συμπεριλαμβάνονται επίσης η Βρετανία, η Ιταλία και η Ισπανία.

«Όταν κινδυνεύει ευρωπαϊκό έδαφος από εξωτερικούς κινδύνους, τότε η κοινή μας απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι άμεση και ισχυρή», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή ανάρτησή του. Ο ίδιος επιδιώκει να αναδείξει το γεγονός ότι ο ελληνισμός θωρακίζεται ουσιαστικά, καθώς και το ρόλο της Ελλάδας ως παρόχου ασφαλείας και σταθερότητας, αλλά και ενεργού παίχτη στην περιοχή κάνοντας προβολή ισχύος στη γειτονιά της.

Διαβάστε επίσης: Το μήνυμα Μητσοτάκη από την Κύπρο, η συνάντηση με Μακρόν, Χριστοδουλίδη και οι παρεμβάσεις για τα καύσιμα

Εν μέσω διαχείρισης της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ο Πρωθυπουργός άδραξε την ευκαιρία να επισημάνει και την αξία της πολιτικής σταθερότητας και ομαλότητας στο εσωτερικό της χώρας ως στρατηγικό πλεονέκτημα σε μια περίοδο που η διεθνής πραγματικότητα καθίσταται τόσο αβέβαιη. «αυτό είναι το κύριο μέλημα της κυβέρνησης: στα αχαρτογράφητα νερά των διεθνών εξελίξεων, ο τόπος να έχει σταθερό χέρι στο τιμόνι του», είπε.

Επί τάπητος θα τεθεί και ο συντονισμός για τους επαναπατρισμούς από τις χώρες του Κόλπου, καθώς και η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας για την οποία ο Γάλλος Πρόεδρος έχει θέσει το ζήτημα ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αποστολής «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο Πρωθυπουργός σχεδιάζει να συμμετάσχει επίσης αύριο (10/03) στη Σύνοδο που συγκαλεί ο Εμανουέλ Μακρόν για την πυρηνική ενέργεια.