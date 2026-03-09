Στην Κύπρο ο Μητσοτάκης: Τριμερής συνάντηση με Μακρόν, Χριστοδουλίδη στην Πάφο

Λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Πάφου στην Κύπρο για την τριμερή συνάντηση για τις εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης βρισκόταν στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχτεί κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.
Σύμφωνα με τα όσα ήταν γνωστά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης θα έχουν διμερή συνάντηση και θα επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων», σε μια συμβολική κίνηση, ενώ θα ακολουθήσει η τριμερής με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος αφίχθη στην Κύπρο λίγη ώρα μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό
Η Ελλάδα ήταν η πρώτη που απέστειλε τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» και 2 ζεύγη F-16, ενώ ακολούθησε η Γαλλία αποστέλλοντας εκτός από φρεγάτα και το αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντε Γκωλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην «ασπίδα» της Ε.Ε στην Κύπρο συμπεριλαμβάνονται επίσης η Βρετανία, η Ιταλία και η Ισπανία.
«Όταν κινδυνεύει ευρωπαϊκό έδαφος από εξωτερικούς κινδύνους, τότε η κοινή μας απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι άμεση και ισχυρή», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή ανάρτησή του. Ο ίδιος επιδιώκει να αναδείξει το γεγονός ότι ο ελληνισμός θωρακίζεται ουσιαστικά, καθώς και το ρόλο της Ελλάδας ως παρόχου ασφαλείας και σταθερότητας, αλλά και ενεργού παίχτη στην περιοχή κάνοντας προβολή ισχύος στη γειτονιά της.
Εν μέσω διαχείρισης της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ο Πρωθυπουργός άδραξε την ευκαιρία να επισημάνει και την αξία της πολιτικής σταθερότητας και ομαλότητας στο εσωτερικό της χώρας ως στρατηγικό πλεονέκτημα σε μια περίοδο που η διεθνής πραγματικότητα καθίσταται τόσο αβέβαιη. «αυτό είναι το κύριο μέλημα της κυβέρνησης: στα αχαρτογράφητα νερά των διεθνών εξελίξεων, ο τόπος να έχει σταθερό χέρι στο τιμόνι του», είπε.
Επί τάπητος θα τεθεί και ο συντονισμός για τους επαναπατρισμούς από τις χώρες του Κόλπου, καθώς και η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας για την οποία ο Γάλλος Πρόεδρος έχει θέσει το ζήτημα ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αποστολής «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο Πρωθυπουργός σχεδιάζει να συμμετάσχει επίσης αύριο (10/03) στη Σύνοδο που συγκαλεί ο Εμανουέλ Μακρόν για την πυρηνική ενέργεια.
