Στο ίδιο μπαρ Τσίπρας και Κωνσταντοπούλου – H σιωπή που έκλεψε την παράσταση

Μια απρόσμενη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα και της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο «By the Glass» άφησε άφωνους τους θαμώνες του wine bar.

τσίπρας
Αλέξης Τσίπρας | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Το πρωί της Πέμπτης, μέσα από την εκπομπή «Buongiorno», η Φαίη Σκορδά αποκάλυψε ένα απρόσμενο περιστατικό. Όπως ανέφερε, μετά την παρουσίαση του βιβλίου του, ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε το γνωστό wine bar «By the Glass» στο κέντρο της Αθήνας – ένα στέκι που συχνάζουν πολιτικοί, βουλευτές και υπουργοί.

Την ίδια στιγμή, στο χώρο βρισκόταν και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Παρά την τυχαία συνάντηση, οι δύο πολιτικοί δεν αντάλλαξαν ούτε χαιρετισμό ούτε κουβέντα, γεγονός που σχολιάστηκε έντονα από την παρουσιάστρια.

Η Φαίη Σκορδά είπε χαρακτηριστικά: «Μετά την παρουσίαση του βιβλίου ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στο κέντρο, σε ένα μαγαζί από το οποίο πέρασα και εγώ. Εκεί καθόταν σε ένα τραπέζι η Ζωή Κωνσταντοπούλου και μπαίνει μέσα ο Τσίπρας αλλά, από ό,τι έμαθα, δεν ήρθαν κοντά και δεν μίλησε ο ένας στον άλλο. Ήταν τυχαία συνάντηση».

