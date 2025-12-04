Το πρωί της Πέμπτης, μέσα από την εκπομπή «Buongiorno», η Φαίη Σκορδά αποκάλυψε ένα απρόσμενο περιστατικό. Όπως ανέφερε, μετά την παρουσίαση του βιβλίου του, ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε το γνωστό wine bar «By the Glass» στο κέντρο της Αθήνας – ένα στέκι που συχνάζουν πολιτικοί, βουλευτές και υπουργοί.
Την ίδια στιγμή, στο χώρο βρισκόταν και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Διαβάστε ακόμα: Aπό την πίστα του μπουζουξίδικου στον εξώστη του «Παλλάς»
Παρά την τυχαία συνάντηση, οι δύο πολιτικοί δεν αντάλλαξαν ούτε χαιρετισμό ούτε κουβέντα, γεγονός που σχολιάστηκε έντονα από την παρουσιάστρια.
Η Φαίη Σκορδά είπε χαρακτηριστικά: «Μετά την παρουσίαση του βιβλίου ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στο κέντρο, σε ένα μαγαζί από το οποίο πέρασα και εγώ. Εκεί καθόταν σε ένα τραπέζι η Ζωή Κωνσταντοπούλου και μπαίνει μέσα ο Τσίπρας αλλά, από ό,τι έμαθα, δεν ήρθαν κοντά και δεν μίλησε ο ένας στον άλλο. Ήταν τυχαία συνάντηση».
- Στο ίδιο μπαρ Τσίπρας και Κωνσταντοπούλου – H σιωπή που έκλεψε την παράσταση
- Το φαγητό που έσπασε τα κοντέρ των αναζητήσεων στη Google και το πιάτο που δεν ήξερε... κανείς
- Ρίτσαρντ Γκιρ: Το σπάνιο σχόλιο για τον 20ετή αποκλεισμό του από τα Όσκαρ
- Έλενα Κρεμλίδου: «Μου έστειλε μία γυμνή φωτογραφία από τα 16 μου, και μου ζήτησε καινούργια»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.