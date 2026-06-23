Στο «κόκκινο» η ένταση Ρωμανού και Μαργαρίτη: «Να πας στην Πάνια, που ήσουν τραγουδιάρης»

Η υπόθεση της Άννας Μισέλ Νίκο ΡΑσημακοπούλου πυροδότησε άγριο καβγά ανάμεσα στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Νίκο Ρωμανό και το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Θοδωρή Μαργαρίτη.

«Συγγνώμη θα ζητήσετε για τα ξυλόλια; Συγγνώμη θα ζητήσετε για τους συναδέλφους σας που κρεμάσατε στα μανταλάκια και τώρα αθωώνεται ο ένας μετά τον άλλον;», είπε αρχικά ο Νίκος Ρωμανός στον Θοδωρή Μαργαρίτη, σε εκπομπή στο Action24 σε συζήτηση με θέμα το δυστύχημα των Τεμπών.

«Επειδή θέλετε να κάνετε τον καλό μαθητή στη ΝΔ για να προκόψετε, μην το κάνετε σε εμάς», απάντησε ο κύριος Μαργαρίτης και ο Νίκος Ρωμανός με τη σειρά του και αρκετά υψηλό τόνο δήλωσε: «Το στυλάκι αυτό αλλού».

Σε άλλο σημείοπ της εκπομπής ωστόσο, η κόντρα έφτασε στο «κόκκινο» με το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ να λέει στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας: «Να πας στην Αννίτα Πάνια να πουλάς τσαμπουκά, που ήσουν τραγουδιάρης»

«Πότε ήμουν; Αγωγή και μήνυση. Δεν έχω πάει ποτέ σε αυτή την εκπομπή. Είναι ένα fake news που έχει χτιστεί ακριβώς για να μου δολοφονήσουν τον χαρακτήρα. Ζητήστε συγγνώμη», δήλωσε ο Νίκος Ρωμανός.