Το στοίχημα της κυβέρνησης για τους αγρότες - Οι κινήσεις για να φέρει την αποκλιμάκωση

Με αγρότες και κτηνοτρόφους να κόβουν χθες (30/11) τη χώρα στα δύο κλείνοντας με τα τρακτέρ σημεία της ΠΑΘΕ και του Ε65 και να μη δείχνουν διάθεση υπαναχώρησης παρά την τήρηση του χρονοδιαγράμματος για την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, η κυβέρνηση αναζητεί τρόπους εκτόνωσης και αποφυγής μπλόκων τα Χριστούγεννα και θέτει ως στοίχημα την πληρωμή εντός Δεκεμβρίου (και πριν από τις γιορτές) των 1,2 δις από τα συνολικά 3,7 που θα δοθούν φέτος.

«Ο Δεκέμβριος θα είναι μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης του αγροτικού κόσμου» υπογράμμισε χθες ο πρωθυπουργός, στέλνοντας ουσιαστικά και ένα μήνυμα στα μπλόκα. Έναντι των διαμαρτυριών η κυβέρνηση επισημαίνει ότι οι πληρωμές πρέπει να γίνουν με το σωστό τρόπο και στο σωστό χρόνο, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι από το 2026 με τον μετασχηματισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πλήρη απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ το σύστημα θα είναι βελτιωμένο. Διαβεβαιώνει, δε, πως όχι μόνο δεν θα χαθούν χρήματα από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις αλλά οι έντιμοι αγρότες θα λάβουν και περισσότερα.

Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης φέτος είναι 363 εκατομμύρια ευρώ ενώ πέρυσι ήταν περί τα 476 εκατομμύρια. Ξεκαθαρίζουν όμως ότι το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί θα είναι το ίδιο με πέρυσι και τα 113 εκατομμύρια ευρώ που υπολείπονται θα ανακατανεμηθούν μετά και τους επιπλέον ελέγχους στους αγρότες που έχουν υποβάλλει ειλικρινείς δηλώσεις.

Αναφορικά με το γιατί προκύπτει μικρότερες αριθμός δικαιούχων, κυβερνητικοί αξιωματούχοι αποδίδουν την προσωρινή μείωση στον χαμηλότερο αριθμό αιτήσεων, στον μικρότερο αριθμό καλλιεργειών, στον επανέλεγχο που θα γίνει σε περίπου 44.000 παραγωγούς, καθώς και στο γεγονός ότι φέτος διενεργούνται περισσότεροι διασταυρωτικοί έλεγχοι όπως έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μέχρι την εφαρμογή του νέου συστήματος το 2026 εφαρμόζονται συμφωνημένα με την Ε.Ε. τεκμήρια για την αγροτική παραγωγή (ΑΤΑΚ, ΚΑΕΚ) και για την κτηνοτροφία (τιμολόγια πώλησης γάλακτος και κρέατος και αγοράς ζωοτροφών). Οι 44.000 που τελούν σε καθεστώς ελέγχου είναι δυνητικοί δικαιούχοι, εφόσον ο έλεγχος δεν εντοπίσει κάτι επιλήψιμο θα πληρωθούν με την ολοκλήρωσης της διαδικασίας, διαφορετικά θα παραμείνουν εκτός.

Το κυβερνητικό επιτελείο διαβεβαιώνει ότι η χώρα μας δεν θα χάσει ούτε ένα ευρώ από τις αγροτικές επιδοτήσεις και ότι με το συμφωνηθέν σύστημα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα εισπράξουν περισσότερα χρήματα μέσω της ανακατανομής. Ήδη 2.000 αγρότες, οι δηλώσεις των οποίων ήταν ανακριβείς είτε ελέγχονται από τη δικαιοσύνη και την οικονομική αστυνομία, δεν θα λάβουν ενίσχυση.

Όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, φέτος έχουν γίνει ήδη πληρωμές 1,9 δισεκατομμυρίων και έως το τέλος του έτους το ποσό αυτό θα φτάσει τα 3,7 δισ. Αυτές τις ημέρες γίνεται μια σειρά από πληρωμές, ύψους 538 εκατομμυρίων ευρώ, όχι μόνο για την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, αλλά και από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και για την ευλογιά. Και μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν λάβει επιπλέον 1,2 δισ. ευρώ, μεταξύ των οποίων η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης και το Μέτρο 23. Πέρυσι, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε πληρωμές 2,7 δισ. ευρώ και φέτος αναμένεται αυτές να φτάσουν τα 3,3 δισ. ευρώ. «Στηρίζουμε, λοιπόν, τον πρωτογενή τομέα όσο περισσότερο μπορούμε», τονίζουν.