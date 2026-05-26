Στον Άρειο Πάγο η Μαρία Καρυστιανού: Καταθέτει την ιδρυτική διακήρυξη της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»

Η Μαρία Καρυστιανού μεταβαίνει σήμερα στον Άρειο Πάγο, έχοντας στα χέρια της τον φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Θα καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη στην Εισαγγελία του Ανωτάτου Δικαστηρίου μαζί με τις υπογραφές πολιτών που στηρίζουν το πολιτικό της εγχείρημα, ώστε και επισήμως η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» να λάβει έγκριση και κομματική υπόσταση.

Διαβάστε ακόμα: Εκτιμήσεις Καμμένου για τις εκλογές: «2η η Καρυστιανού, 4ος ο Τσίπρας - Πιθανή επιστροφή των ΑΝΕΛ»

Μαζί με το καταστατικό του κόμματος η κ. Καρυστιανού, όπως προβλέπει η νομοθεσία, θα καταθέσει και το έμβλημα του κόμματος της. Αναμένεται μαζί της να βρεθούν και στενοί της συνεργάτες.

Την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από την ανακοίνωση του κόμματος, είχε ανακοινώσει ότι θα προέβαινε σε αυτή την κίνηση στον Άρειο Πάγο, ωστόσο τελικά μετέθεσε την κατάθεση του καταστατικού στο Ανώτατο Δικαστήριο μετά την επίσημη ανακοίνωση της πολιτικής κίνησης την περασμένη Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη.

Για την ίδρυση κόμματος απαιτούνται τουλάχιστον 200 υπογραφές από πολίτες με δικαίωμα ψήφου, η κατάθεση της ιδρυτικής δήλωσης είτε από τον Πρόεδρο είτε από τη Διοικούσα Επιτροπή της πολιτικής κίνησης στο καταστατικό, η γνωστοποίηση της έδρας, του ονόματος και του εμβλήματος του υπό ίδρυση κόμματος.