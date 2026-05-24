Μήνυμα στήριξης της Ντόλκα στην Καρυστιανού: «Φάτους τα συκώτια, πριν φάνε κι άλλους νέους»

Η Μαρία Ντόλκα, μητέρα της αδικοχαμένης στα Τέμπη Αναστασίας Παπαγγελή, εξέφρασε τη στήριξή της στην Μαρία Καρυστιανού, με μακροσκελές μήνυμά της στο Facebook και με αφορμή την ανακοίνωση του νέου κόμματος.

«Στο Σύνταγμα της Ελλάδας όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. (...) Θεωρώ πως χρόνια πριν δεν είχες σκεφτεί, μέσα από την καθημερινότητά σου, ότι θα έφτανες σε αυτή την επιλογή. Γιατί πολύ απλά δολοφόνησαν το παιδί σου» ανέφερε σχετικά με την κάθοδο της κα Καρυστιανού στην πολιτική.

«Η μόρφωσή σου, η ψυχική σου δύναμη, η οργή σου να ανοίξεις τον σκουπιδοτενεκέ που περιέχει όλη τη σαπίλα και να τους ξεσκεπάσεις, σε έφερε στη σκέψη, στη θέση, στην ανάγκη να προκηρύξεις τη δημιουργία ενός κόμματος. Ίσως πια η τελευταία επιλογή, μετά από τόσες προσπάθειες να αφυπνίσεις τη συνείδηση του κόσμου. Ότι στο τρένο εκείνο έφυγαν νιάτα» ανέφερε στο ίδιο κείμενο.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις κόρες τους, που χάθηκαν στα Τέμπη. «Η Μάρθη και η Αναστασία, μόνες, αβοήθητες, περίμεναν να πεθάνουν. Ήξεραν. Ήταν νέες. Είχαν αντανακλαστικά. Έζησαν τις τελευταίες τους στιγμές υποφέροντας, γιατί οι σάπιοι που μας κυβερνούν δεν ήξεραν, δεν φαντάστηκαν, δεν σταμάτησαν τα κινούμενα φέρετρα. Γιατί η Hellenic Train δεν θα έκοβε εισιτήρια».

«Εδώ και μέρες η λάσπη τους ξεχείλισε. Το στόμα τους, το χέρι τους, δεν σταματά. Ακόμα και τα ρούχα σου τους ενοχλούν. Εμένα βέβαια με ενοχλούν οι Καραμανλήδες που κουνούν τα βρόμικα δάχτυλά τους.

»Οι ΟΠΕΚΕΠΕδες, που αφαίρεσαν από τα νέα παιδιά τη δυνατότητα να γυρίσουν στον τόπο τους, να αναπτύξουν εκεί - στην επαρχία που ερημώνει - τη γεωργία και την κτηνοτροφία.

»Με ενοχλεί που αυτοκτόνησαν βοσκοί απελπισμένοι, γιατί ξέρω πόσο σκληρά δούλεψαν. Σε χωριό μεγάλωσα.

»Με ενοχλεί που βρέθηκαν τόσοι βουλευτές με τόσα σπίτια αυτά τα επτά τελευταία χρόνια, ενώ άνθρωποι χάνουν το ένα και μοναδικό τους σπίτι.

»Με ενοχλεί που ένας σάπιος δήθεν πολιτικός ρωτά πού βρήκες τα χρήματα για την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο ίδιος κρατούσε ένα μπακαλόχαρτο για πτυχίο.

»Με ενοχλεί που, ενώ ζω - όπως μου υπενθυμίζουν - σε ένα ήσυχο διαμέρισμα και δεν έχω ιδέα για την αλήθεια στα Τέμπη, πηγαίνω στη Λάρισα από το προηγούμενο καλοκαίρι και η πρόεδρος του δικαστηρίου για τα βίντεο δεν τολμά να δώσει το κλειδί όπου φυλάσσονται τα πειστήρια που μεταφέρθηκαν στη Νομαρχία από τον κ. Μπατζόπουλο, γιατί δεν χωρούσαν στον υπολογιστή του σπιτιού του και δεν χρειαζόταν να τα δει ο κ. Μπακαΐμης.

»Με ενοχλεί που στη Λάρισα οι θέσεις των κατηγορουμένων είναι άδειες και την Αναστασία, αυτό το υπέροχο πλάσμα μου, τη τρώνε τα σκουλήκια, γιατί σκουλήκια αποφάσιζαν για τη ζωή της» έγραψε.

Στο ίδιο ύφος, τόνισε πως «με ανακουφίζει η κ. Κωνσταντοπούλου, η δικηγόρος μας, που τους ξεβρακώνει. Κι ας τη χτυπούν ανελέητα» αλλά «με ενοχλεί ότι ο δολοφόνος του παιδιού μου, που ποτέ δεν άνοιξε τον υπολογιστή του, ποτέ δεν διάβασε τις επιστολές, τα εξώδικα, είναι έξω και ζει ελεύθερος, γιατί ένα μόνο άρθρο του Συντάγματος τον προστατεύει».

«Ε, λοιπόν, ναι, κ. Καρυστιανού, φάτους τα συκώτια, όπως λέει κι ένας φίλος μου γιατρός. Φάτους πριν φάνε κι άλλους νέους. Τόσο όμορφους. Τόσο δροσερούς. Τόσο ορεξάτους για ζωή. Που τους την αφαίρεσαν μέσα σε λίγα λεπτά εκείνο το βράδυ» επεσήμανε η κα Ντόλκα.

Αναλυτικά το κείμενό της: