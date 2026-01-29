Στον ναύσταθμο Σαλαμίνας ο Δένδιας: Υποδέχθηκε στον «Κίμωνα» τη Γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Βοτρέν

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, υποδέχθηκε σήμερα, Πέμπτη (29/01) τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρέν, στη φρεγάτα «Κίμων», σε μία συμβολική κίνηση για τις ελληνογαλλικές σχέσεις.
Από τις εικόνες που μεταφέρει το Orange Press Agency φαίνεται να κινούνται οι δύο τους προς τη φρεγάτα, στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας, ενώ παιανίζει μπάντα.
Το ταξίδι της Γαλλίδας υπουργού κάθε άλλο παρά τυχαίο μπορεί να χαρακτηριστεί καθώς θα είναι πλούσια η αντζέντα των επαφών που θα έχει τόσο με τον κ. Δένδια, όσο και με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.
Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ της Ναντίν Χαρδαλιά, θα γίνει συζήτηση για την ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία, με στόχο την επέκταση της υπάρχουσας, που λήγει το καλοκαίρι, αλλά και τα εξοπλιστικά.
Επί τάπητος αναμένεται να τεθεί η πρόταση της γαλλικής κυβέρνησης για την απόκτηση, από την Αθήνα, τριών επιπλέον φρεγατών FDI, με εγχώρια ναυπήγηση, βιομηχανικές επιστροφές μέχρι και στο 40% του κόστους των προγραμμάτων, μεταφορά τεχνογνωσίας και δημιουργία γραμμής παραγωγής φρεγατών και υποβρυχίων στη Σαλαμίνα. Το σημερινό πρόγραμμα, εξάλλου, προβλέπει ξενάγηση της υπουργού Άμυνας της Γαλλίας στα ναυπηγεία της Σαλαμίνας, τα οποία συμμετέχουν στην αλυσίδα παραγωγής των συγκεκριμένων πλοίων.
Συζήτηση αναμένεται να υπάρξει και για υποβρύχια.
