Στραμμένη στη συντονιστική των μπλόκων η κυβέρνηση: Τα μέτρα που εξετάζει και η ένταση με τον Τσιάρα

Στην πανελλαδική σύσκεψη της Νίκαιας το Σάββατο έχει στραμμένο το βλέμμα της η κυβέρνηση προσβλέποντας στον ορισμό μιας ενιαίας Συντονιστικής Επιτροπής αγροτών και κτηνοτρόφων, ώστε να μπορέσει να οριστεί η συνάντηση με την κυβέρνηση και να μπει τέλος στα μπλόκα.

Σε αυτή την περίπτωση η συνάντηση εκτιμάται ότι μπορεί να γίνει ακόμη και τη Δευτέρα, με κυβερνητικά στελέχη να μην αποκλείουν ο διάλογος να πραγματοποιηθεί με τον Πρωθυπουργό ο οποίος έχει ήδη δηλώσει ότι οι πόρτες του Μεγάρου Μαξίμου είναι ανοιχτές.

Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση για να μπει τέλος στα μπλόκα

Η αναζήτηση διεξόδου άλλωστε είναι φανερή εκ μέρους της κυβέρνησης, η οποία επεξεργάζεται ήδη ένα πακέτο μείωσης του κόστους παραγωγής για την ικανοποίηση μέρους των αιτημάτων του αγροτικού κινήματος, ενώ το βαρύ κλίμα έχει μεταφερθεί και στο εσωτερικό της ΝΔ όπως καταγράφηκε κατά τη χθεσινή μαραθώνια ενημέρωση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στα γραφεία της Πειραιώς.

Βέβαιη θεωρείται προς ώρας η παράταση της κλειδωμένης χαμηλής τιμής ηλεκτρικού ρεύματος στα 9,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα μέσω του προγράμματος ΓΑΙΑ.

Συζητήσεις διεξάγονται στο παρασκήνιο και με τη ΔΕΗ ως προς το αίτημα των αγροτών για τη μείωση της τιμής στα 7 λεπτά ή για έναν συμβιβασμό στα 8, αν και κυβερνητικοί αξιωματούχοι θεωρούν το εγχείρημα αυτό δύσκολο καθώς η τιμή είναι κάτω του κόστους.

Σίγουρος θεωρείται και ο επαναπροσδιορισμός των ποσοτήτων λίτρων πετρελαίου ανά καλλιέργεια ώστε να ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα. Επιπλέον, η κυβέρνηση επεξεργάζεται το ενδεχόμενο της απαλλαγής του ΕΦΚ για το πετρέλαιο στην αντλία.

Ένα μέτρο τεχνικά δύσκολο, εξ ού και έχει ζητηθεί από την ΑΑΔΕ να βρει δικλείδες ασφαλείας ώστε να διαπιστωθεί αν μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να επιτρέπει «πονηριές» για άλλη χρήση όπως συνέβη στο παρελθόν.

Ένταση στην ενημέρωση του Τσιάρα προς τους βουλευτές

Η άμμος στην κλεψύδρα πάντως τρέχει ήδη τόσο για την κυβέρνηση όσο και για τους αγρότες, γι’ αυτό και ο διάλογος κρίνεται απαραίτητος. Στο Μέγαρο Μαξίμου αντιλαμβάνονται πως όσο τα μπλόκα κλιμακώνονται τόσο πιο δύσκολη είναι η εξίσωση της εκτόνωσης τα έντασης.

Οι, δε, αγρότες και κτηνοτρόφοι όσο πλησιάζει η εορταστική περίοδος και οι μετακινήσεις πολιτών και εμπορευμάτων αυξάνονται, κινδυνεύουν να χάσουν τη στήριξη της κοινωνίας και να βρεθούν αντιμέτωποι με την οργή κοινωνικών ομάδων.

Το βαρύ κλίμα μεταφέρθηκε στη χθεσινή ενημέρωση του Κώστα Τσιάρα προς τους βουλευτές της ΝΔ στα γραφεία του κόμματος, όπου σε αρκετές στιγμές επικράτησε ένταση, ειδικά από βουλευτές αγροτικών περιοχών που δέχονται μεγάλη πίεση.

Ο Υπουργός έγινε αποδέκτης έντονης ανησυχίας και γκρίνιας για την κυβερνητική διαχείριση των μπλόκων, τις καθυστερήσεις στις πληρωμές και τα ζητήματα που ανέκυψαν με το «Μέτρο 23» και την παρακράτηση της ειδικής εισφοράς από τον ΕΛΓΑ, ενώ ορισμένοι αμφισβήτησαν ακόμα και τα μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

«Έχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Γιατί δεν βλέπω κάτι τέτοιο», διερωτήθηκε Μάκης Βορίδης. «Δεν υπάρχει σχέδιο παρά μόνο αναπαραγωγή του τι θα τους δώσουμε», φέρεται να είπε ο Ανδρέας Κατσανιώτης.

«Η συμμετοχή στα μπλόκα είναι πρωτοφανής. Όλοι οι δικοί μας είναι μέσα. Τι φταίει και επικοινωνιακά η κατάσταση ξέφυγε;», σημείωσε η Ζέττα Μακρή. «Και τι είναι η ΑΑΔΕ; Θεοί;», σχολίασε μεταξύ άλλων ο Φάνης Παππάς.

«Τρώμε πολύ “ξύλο” έξω», ανέφερε ο Χρήστος Μπουκώρος. Έντονος ήταν ο διάλογος της Φωτεινής Αραμπατζή με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννη Καββαδά, με τις φωνές της να ακούγονται μέχρι έξω.

Προσδοκούν εκτόνωση πριν τη συνεδρίαση της Κ.Ο της ΝΔ

Στο κυβερνητικό επιτελείο πάντως προσδοκούν ότι η χθεσινή συζήτηση διάρκειας 4,5 ωρών με τη συμμετοχή άνω των 50 βουλευτών της ΝΔ θα λειτουργήσει εκτονωτικά πριν από την αυριανή συνεδρίαση της Κ.Ο όπου μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού θα λάβουν το λόγο και βουλευτές.

Ο κ. Τσιάρας άλλωστε είχε την ευκαιρία να ξεκαθαρίσει πως οι έλεγχοι ήταν απαραίτητοι για να μην κινδυνεύσουν οι ευρωπαϊκοί πόροι και πως η παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αποτελεί πάγια πρακτική ετών μετά από εξουσιοδότηση των ίδιων των αγροτών να γίνει αυτή από τις ενισχύσεις που λαμβάνουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση επιθυμεί και είναι έτοιμη για διάλογο, μακριά όμως από «μαξιμαλιστικά» αιτήματα.

Ενώ κατά πληροφορίες έδωσε διαβεβαιώσεις για όσους έμειναν εκτός επιδότησης του «Μέτρου 23», ότι θα πληρωθούν μέχρι τέλος Δεκεμβρίου για τις εκτάσεις που ταυτίζονται με το Ε9 και θα παραμείνει δεσμευμένο μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην έκταση για την οποία υπάρχει απόκλιση μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου. Πρόκειται για 9.000 δικαιούχους που εντοπίστηκαν αναντιστοιχίες και έχουν λαμβάνειν περί τα 20 εκατομμύρια.

Αντιστοίχως, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης καθησύχασε τους γαλάζιους βουλευτές ότι θα υπάρξει διόρθωση και για τους 5 νομούς που δεν είχαν πάρει κατανομή βοσκοτόπων, ώστε και εκεί οι πληρωμές να προχωρήσουν άμεσα.