Σύσκεψη με Μητσοτάκη για την ευλογιά: Απορρίπτεται ξανά ο εμβολιασμός - «Θα ενταθούν περισσότερο τα μέτρα»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε το πρωί σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τονίστηκε η κρισιμότητα του επόμενου τριμήνου και η ανάγκη οριζόντιας και αυστηρής εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας, ώστε να αξιοποιηθεί η αποκλιμάκωση των κρουσμάτων που έχει καταγραφεί τον χειμώνα.

Στη σύσκεψη επισημάνθηκε πως είναι επιβεβλημένη η συνέχιση και ενίσχυση της ήδη υπάρχουσας συνεργασίας μεταξύ των Περιφερειών και των αρμόδιων υπηρεσιών των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Προστασίας του Πολίτη, με έμφαση τους ελέγχους στα σφαγεία, για παράνομες μετακινήσεις ζώων.

Ευλογιά - Τα επόμενα μέτρα

Προς την κατεύθυνση αυτή ιεραρχήθηκε ως κεντρική προτεραιότητα η ύπαρξη περισσότερων κτηνιάτρων στο πεδίο και στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη δρομολογηθεί η ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών με στρατιωτικούς κτηνιάτρους, εξουσιοδοτημένους ιδιώτες κτηνιάτρους και έκτακτο προσωπικό, καθώς και η αξιοποίηση και νέων εργαστηρίων (ΕΛΓΟ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ΕΚΕΤΑ).

Σημειώθηκε επίσης ότι, όπως έχει συμπεράνει η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, η αυστηρή εφαρμογή των επιστημονικά τεκμηριωμένων μέτρων βιοασφάλειας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκρίζωση της ζωονόσου, ενώ αντίθετα τυχόν μαζικός εμβολιασμός θα επιβάρυνε την κατάσταση σε συνθήκες ανεπαρκούς βιοασφάλειας, καθώς ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης αντί περιορισμού, με δεδομένο τα υφιστάμενα εμβόλια περιέχουν ζωντανό ιό μειωμένης λοιμογόνου δύναμης και η ευλογιά είναι νόσος με ισχυρό παθογόνο δυναμικό.

Επιπλέον, δεν υπάρχει μέθοδος που να διαφοροποιεί τα εμβολιασμένα ζώα από τα νοσούντα. Η συζήτηση θα συνεχιστεί στο επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο της σύσκεψης που θα έχει ο Πρωθυπουργός για το μέλλον συνολικά του κτηνοτροφικού τομέα στη χώρα μας.

Τσιάρας για ευλογιά: «Θα ενταθούν τα μέτρα»

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας προέβη σε δηλώσεις μετά τη σύσκεψη, αναφέροντας:

Κώστας Τσιάρας: Μόλις ολοκληρώθηκε η σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, με τους Περιφερειάρχες σε περιοχές που καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων της ευλογιάς.

Η συζήτηση αφορούσε στην ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας, στο πώς η πατρίδα μας θα αντιμετωπίσει αυτή τη συγκεκριμένη νόσο με τα ιδιαίτερα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά, και πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Νομίζω ότι όλοι συμφωνήσαμε πως το επόμενο χρονικό διάστημα θα ενταθούν ακόμα περισσότερα τα μέτρα βιοασφάλειας, με συγκεκριμένες κατευθύνσεις και συνεργασία κυρίως από την πλευρά της πολιτείας με τις Περιφέρειες, αλλά και με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Με ελέγχους, με συστηματική προσπάθεια προκειμένου να περιορίσουμε και να εκριζώσουμε τη νόσο, με βασικό γνώμονα το πώς θα μπορέσουμε να καταστήσουμε την ελληνική κτηνοτροφία βιώσιμη, ανθεκτική και ακόμη περισσότερο παραγωγική.

Δημοσιογράφος: Κύριε Υπουργέ, πώς εξελίσσεται το πρόβλημα; Υπάρχει κάποια εικόνα; Βελτιώνεται; Είμαστε στα ίδια; Υπάρχει επιδείνωση; Τί εικόνα παίρνετε από τους κτηνοτρόφους και τις Περιφέρειες;

Κώστας Τσιάρας: Αυτή τη στιγμή είμαστε στο χαμηλότερο σημείο της καμπύλης. Υπάρχει πολύ μικρός αριθμός κρουσμάτων. Είναι σχεδόν ο ίδιος με τον αριθμό κρουσμάτων που είχαμε πέρυσι ακριβώς τον ίδιο καιρό.

Βεβαίως, πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται στις χαμηλές θερμοκρασίες, λόγω ουσιαστικά του ότι βρισκόμαστε στην καρδιά το χειμώνα.

Γι’ αυτό ακριβώς και επιβάλλεται να εντείνουμε τα μέτρα βιοασφάλειας το επόμενο χρονικό διάστημα, ούτως ώστε έως το καλοκαίρι να μπορέσουμε, μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες και μέσα από έναν συγκεκριμένο σχεδιασμό που υπάρχει, να περιορίσουμε και να εξαλείψουμε τη νόσο.

Δημοσιογράφος: Υπάρχει αισιοδοξία ότι αποδίδουν τα μέτρα ή αν χρειαστεί να ληφθούν άλλα; Πού κινείστε;

Κώστας Τσιάρας: Έχουμε πει πολλές φορές ότι τα μέτρα και η αποτελεσματικότητά τους είναι ένας συνδυασμός συνεργασιών μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, των υπηρεσιών των Περιφερειών, αλλά ακόμη και των ίδιων των κτηνοτρόφων.

Και νομίζω ότι σε αυτή την εξίσωση πρέπει να προστεθούν και οι εντατικοί έλεγχοι οι οποίοι θα γίνονται από Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αυτό το χρονικό διάστημα, ούτως ώστε να καταφέρουμε μαζί με το υφιστάμενο, αλλά και το βελτιωμένο νομοθετικό πλαίσιο που θα υπάρξει, μαζί με τα μέτρα τα οποία θα ενταθούν και τα οποία ουσιαστικά θα επικαιροποιήσουν κάθε δυνατότητα ή κάθε, ενδεχομένως, παράληψη που μπορεί να έχει καταγραφεί μέχρι τώρα, να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να εκριζώσουμε τη νόσο.

Όπως σας είπα νωρίτερα, είναι θέμα τεράστιας εθνικής σημασίας, να κρατήσουμε την ελληνική κτηνοτροφία, όπως είπα νωρίτερα, ανθετική και βιώσιμη, να μην περιοριστούν οι ελληνικές εξαγωγές και να καταφέρουμε η προστιθέμενη αξία η οποία δίνεται από τα ελληνικά κτηνοτροφικά προϊόντα, κυρίως μέσω της τεράστιας εξαγωγικής δυνατότητας της φέτας, να παραμείνει ως ένας βασικός οικονομικός παράγοντας που ενισχύει και τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, αλλά και τις τοπικές οικονομίες στις οποίες βρίσκονται.