Συλλογή υπογραφών για το κόμμα της Καρυστιανού - Βίντεο

Σε προετοιμασίες για την ίδρυση του κόμματος βρίσκεται η Μαρία Καρυστιανού. Το απόγευμα της Κυριακής πραγματοποιήθηκαν οι διαδικασίες συγκέντρωσης υπογραφών για την ίδρυση του πολιτικού φορέα, όπως προκύπτει από βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στα social media από τον επιχειρηματία και πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, Στράτο Σιουρδάκη.

Οι εικόνες φαίνεται να προέρχονται από το γραφείο της στενής συνεργάτιδας της Μαρίας Καρυστιανού, Μαρίας Γρατσία, στο Κολωνάκι, ενώ στο βίντεο διακρίνεται και ο επί χρόνια ανταποκριτής στη Μόσχα, δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός.

Σε δήλωσή της, η κυρία Καρυστιανού ευχαρίστησε τον κόσμο για την προσέλευση, τονίζοντας: «Σήμερα μαζεύουμε τις υπογραφές, είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα, αύριο θα το καταθέσουμε στον Αρειο Πάγο. Γράφουμε όλοι μαζί την καλή και τη σωστή ιστορία».

Η ανακοίνωση για τη δημιουργία κόμματος

Την ανακοίνωση του κόμματός της είχε προαναγγείλει, μέσω ανάρτησής της στα social media η Μαρία Καρυστιανού το βράδυ της Πέμπτης. «Στις 21 Μαΐου, όλοι μαζί με την Ελπίδα για μια Νέα Αρχή!», έγραψε στο μήνυμά της η κ. Καρυστιανού, το οποίο συνόδευσε με ένα σύντομο βίντεο.