Συλλογική ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ: Πρόεδρος της ΚΟ η Δούρου, γραμματέας ο Παππάς, στον στρατηγικό σχεδιασμό ο Πολάκης

Σε ένα σχήμα συλλογικής ηγεσίας κατέληξε η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την εκλογή της Ρένας Δούρου στην θέση της προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, εξελέγη γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής ο Νίκος Παππάς, αναπληρώτρια Γραμματέας της Κ.Ε. η Νατάσα Γκαρά και Γραμματέας Οργανωτικού ο Γιάννης Μπουλέκος.

Εντός της ημέρας η νεοσυσταθείσα Πολιτική Γραμματεία θα ορίσει τον Παύλο Πολάκη γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού. Θα ορίσει νέο εκπρόσωπο Τύπου τον Δημήτρη Μελίδη και εκπρόσωπο Τύπου και επικοινωνίας ή αναπληρωτή τον Γιώργο Παναγιωτόπουλο.

Επίσης θα ορίσει την επιτροπή εκλογικού αγώνα.

Σε δήλωσή του μετά την εκλογή του ο Νίκος Παππάς ανέφερε: «Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και τις βαθιές ευχαριστίες προς τους συντρόφους και τις συντρόφισσες για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου.

Έχω βαθιά συνείδηση της ευθύνης. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά από ποιο σημείο ξεκινάμε για την ανασυγκρότησή μας. Πιστεύω, όμως, βαθιά ότι η σημερινή εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ αδικεί το κόμμα μας, αδικεί την παράταξή μας και θα δώσουμε όλοι μαζί το καλύτερο των προσπαθειών μας για να ανασυγκροτηθεί ο χώρος, να επανασυσπειρωθεί, να ενεργοποιηθεί ένα πολιτικό δυναμικό που δυστυχώς είχε προωθηθεί, παραμεληθεί προς την πολιτική αδράνεια.

Αυτός είναι ο βασικός στόχος. Και ξεκινάμε και δουλεύουμε, συγκροτώντας από την αυριανή κιόλας μέρα την προσπάθειά μας και τη στρατηγική μας για τα ψηφοδέλτιά μας και την εκλογική μάχη. Για τη συνολική ανασυγκρότηση του χώρου μας και για να αλλάξει εκ νέου ο πολιτικός χάρτης και να γίνει η σύγχρονη Αριστερά μια πρωταγωνιστική δύναμη.

Έχω πλήρη συνείδηση της ευθύνης και των δυσκολιών. Έχω βαθιά πίστη στις ιδέες μας, στο πρόγραμμά μας και στο ανθρώπινο δυναμικό που επιμένει και μπορεί να εγγυηθεί τη νέα ανάκαμψη».

Στο κείμενο της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπή αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Η συγκρότηση συλλογικής ηγεσίας μέχρι τις εθνικές εκλογές αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή. Ανταποκρίνεται στην ανάγκη να εκφραστεί έμπρακτα η συλλογικότητα στη λήψη των αποφάσεων, να αξιοποιηθεί το σύνολο του στελεχιακού δυναμικού του κόμματος και να διασφαλιστεί ότι η επόμενη περίοδος θα στηριχθεί στη σύνθεση, στη συνεργασία και στη συλλογική ευθύνη.

Η συλλογική ηγεσία, θα αναλάβει τον συνολικό συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής προετοιμασίας ενόψει των εθνικών εκλογών. Αποστολή της δεν θα είναι μόνο η κατάρτιση του εκλογικού σχεδιασμού, αλλά και η οργάνωση της εξωστρέφειας του κόμματος, η ανάδειξη του προγράμματός μας, και η διαμόρφωση μιας συνολικής στρατηγικής πολιτικής παρέμβασης σε ολόκληρη τη χώρα.

Πρώτιστη ανάγκη είναι να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία συγκρότησης των ψηφοδελτίων μας. Η επιλογή των υποψηφίων θα αποτυπώνει τη στρατηγική της ανανέωσης, της κοινωνικής εκπροσώπησης και της αξιοποίησης όλων των δημιουργικών δυνάμεων της χώρας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία θα είναι παρών στις επόμενες εκλογές. Παραμένουμε σταθεροί στη στρατηγική των ευρύτερων προοδευτικών συγκλίσεων, αλλά αναγνωρίζουμε ότι αυτές μπορούν να οικοδομηθούν μόνο στη βάση της ισοτιμίας, του προγράμματος και των συλλογικών διαδικασιών».



Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς ισορροπίες, οι οικονομικές συνθήκες και οι κοινωνικές ανάγκες μεταβάλλονται με ταχύτητα, σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, οι αποφάσεις που καλούμαστε να λάβουμε αφορούν την πορεία του κόμματός μας αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η αριστερά θα διαμορφώσει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης για τη χώρα.

Ο κόσμος βρίσκεται μπροστά σε μια βαθιά περίοδο ανακατατάξεων. Οι πολεμικές συγκρούσεις πολλαπλασιάζονται, οι ανταγωνισμοί μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων εντείνονται και το διεθνές δίκαιο δοκιμάζεται διαρκώς. Η στρατιωτική ισχύς επανέρχεται ως κυρίαρχο εργαλείο άσκησης πολιτικής, ενώ οι διεθνείς θεσμοί εμφανίζονται ολοένα και πιο αδύναμοι να διασφαλίσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα. Από τη Γάζα μέχρι την Ουκρανία, από τη Μέση Ανατολή μέχρι κάθε νέα εστία έντασης, η διεθνής κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίσεις που δεν επιτρέπουν ούτε αδράνεια ούτε εύκολες απαντήσεις.

Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία παραμένει σταθερή. Η ειρήνη, η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, η ενίσχυση της διπλωματίας και η αναζήτηση πολιτικών λύσεων αποτελούν θεμελιώδεις αρχές της εξωτερικής μας πολιτικής. Η Ευρώπη οφείλει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση, αποκτώντας πραγματική στρατηγική αυτονομία και συμβάλλοντας στην αποκλιμάκωση των συγκρούσεων, αντί να περιορίζεται σε έναν ρόλο παρατηρητή των διεθνών εξελίξεων.

Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν άμεσα και τη χώρα μας. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια περιοχή αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, ενώ καλείται να αντιμετωπίσει μία Τουρκία που επιμένει σε αναθεωρητικές αντιλήψεις, επιχειρεί να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα και επιδιώκει να αξιοποιήσει τις διεθνείς εξελίξεις προς όφελος των δικών της στρατηγικών επιδιώξεων.

Η απάντηση σε αυτή την πραγματικότητα δεν μπορεί να είναι ούτε η πολιτική των αντιφάσεων και της ανικανότητας, που επενδύει μόνο στην -χωρίς ανταπόκριση από την άλλη μεριά- βελτίωση των σχέσεων με τις ΗΠΑ, πολιτική που μας έχει αφήσει χωρίς συμμάχους στην περιοχή, ούτε η καλλιέργεια ενός επικοινωνιακού πατριωτισμού. Τα συστατικά της πολιτικής με την οποία πορεύεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν ακουμπούν ζητήματα που σχετίζονται με τη Λιβύη, με τη διατήρηση των σχέσεων της χώρας με την Αίγυπτο, την εμβάθυνση μιας βαλκανικής πολιτικής (έχοντας εγκαταλείψει την ιστορική Συμφωνία των Πρεσπών), κ.ά.

Το κόμμα μας, που πάντα συνδύαζε τα κοινωνικά και πολιτικά του καθήκοντα με τη μάχη για την πραγματική ασφάλεια της χώρας και τον πατριωτισμό, παρακολουθεί πολύ προσεκτικά τις συνεχείς υποχωρήσεις της κυβέρνησης στις απαιτήσεις των ΗΠΑ και στις προκλήσεις της Τουρκίας.

Με βάση τα ανωτέρω, επιμένουμε ότι απαιτείται μια ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, σαφείς εθνικές θέσεις και αξιοποίηση όλων των διπλωματικών εργαλείων που διαθέτει η χώρα. Απαιτείται μία πολιτική όπως αυτή που εφάρμοσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015-2019 και η οποία κατέστησε την Ελλάδα ισχυρό περιφερειακό παίκτη, πόλο σταθερότητας, εγγυητή της ειρήνης και της συνανάπτυξης των λαών της περιοχής μας.

Οι διεθνείς εξελίξεις σήμερα αναδεικνύουν, όμως, και κάτι ακόμη. Ότι η ισχύς μιας χώρας δεν καθορίζεται μόνο από τη γεωγραφική της θέση ή τις αμυντικές της δυνατότητες. Καθορίζεται και από την ανθεκτικότητα της οικονομίας της, από την ποιότητα των θεσμών της, από τη συνοχή της κοινωνίας της και από την ικανότητά της να σχεδιάζει το μέλλον της με όρους βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ακριβώς σε αυτό το σημείο αναδεικνύονται οι μεγάλες αδυναμίες της σημερινής κυβερνητικής πολιτικής.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε στη διάθεσή της 120 δισ. ευρώ, τις μεγαλύτερες δηλαδή δημοσιονομικές δυνατότητες που γνώρισε η χώρα κατά τα τελευταία πολλά χρόνια. Το Ταμείο Ανάκαμψης, οι πόροι του ΕΣΠΑ, η ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία και η δυνατότητα σημαντικών δημόσιων δαπανών δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις για μια ουσιαστική αντιμετώπιση βασικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Δημιουργούσαν τη δυνατότητα να αντιμετωπιστούν διαρθρωτικά προβλήματα που συνοδεύουν την ελληνική οικονομία εδώ και δεκαετίες και να τεθούν οι βάσεις μιας ανάπτυξης που θα στηρίζεται στην παραγωγή, στην καινοτομία, στην εργασία, στη στέγη και στην κοινωνική συνοχή. Αντίθετα επιδεινώθηκαν διαρθρωτικά προβλήματα όπως η στεγαστική κρίση, το ιδιωτικό χρέος, το εμπορικό έλλειμμα.

Η ευκαιρία αυτή δεν αξιοποιήθηκε.

Αντίθετα, ενισχύθηκε ένα πρότυπο που ευνοεί τη συγκέντρωση οικονομικής ισχύος, αφήνοντας τη μεγάλη πλειονότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, των ανθρώπων της εργασίας και των νέων παραγωγικών δυνάμεων στο περιθώριο της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Η καθημερινότητα των πολιτών αποτελεί την πιο ισχυρή απόδειξη αυτής της αποτυχίας. Η ακρίβεια εξακολουθεί να συμπιέζει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Η στεγαστική κρίση έχει μετατραπεί σε ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα της εποχής μας. Οι νέοι άνθρωποι δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε αξιοπρεπή κατοικία και να σχεδιάσουν τη ζωή τους με όρους ασφάλειας.

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες χρηματοδότησης, ενώ η παραγωγική βάση της χώρας παραμένει αδύναμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού. Ακόμη και οι προβλέψεις του ίδιου του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος καταγράφουν την επιβράδυνση της αναπτυξιακής δυναμικής τα επόμενα χρόνια (σχεδόν μηδενική ανάπτυξη το 2028-2029), επιβεβαιώνοντας ότι η σημερινή οικονομική πολιτική αδυνατεί να δημιουργήσει σταθερές προοπτικές για τη χώρα.

Η απάντηση σε αυτή την πραγματικότητα δεν μπορεί να περιοριστεί σε μια διαφορετική διαχείριση της ίδιας πολιτικής. Η χώρα χρειάζεται μια διαφορετική στρατηγική ανάπτυξης, με σαφείς προτεραιότητες, ενεργό δημόσιο ρόλο στους κρίσιμους τομείς της οικονομίας και μια νέα σχέση ανάμεσα στην παραγωγή, την εργασία και την κοινωνική συνοχή.

Αυτό ακριβώς υπηρετεί το προγραμματικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Οι 10+1 προγραμματικοί άξονες που έχουμε επεξεργαστεί συνιστούν μια ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία απαντά ως βάση, στις θεμελιώδεις αδυναμίες του σημερινού παραγωγικού μοντέλου και διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για μια οικονομία περισσότερο ανθεκτική, περισσότερο παραγωγική και περισσότερο δίκαιη.

Η εμπειρία των τελευταίων ετών απέδειξε ότι η αγορά, όταν λειτουργεί χωρίς ουσιαστικούς κανόνες και χωρίς στρατηγική δημόσια παρέμβαση, οδηγεί σε υπερσυγκέντρωση και τραυματίζει την κοινωνική ευημερία. Η ενεργειακή κρίση μετατράπηκε σε μηχανισμό υπερκερδών για λίγους. Οι τράπεζες κατέγραψαν ιστορικά υψηλές κερδοφορίες, την ώρα που η πραγματική οικονομία εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Η ακρίβεια εξελίχθηκε σε έναν μόνιμο μηχανισμό αναδιανομής εισοδήματος από τους πολλούς προς τους λίγους.

Για τον λόγο αυτό επιμένουμε στη συγκρότηση ενός ισχυρού δημόσιου πυλώνα στην ενέργεια, με δημόσιο έλεγχο της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ, ώστε η ενεργειακή πολιτική να υπηρετεί την ασφάλεια εφοδιασμού, την προσιτή τιμή και τη στήριξη των νοικοκυριών και της παραγωγής. Επιμένουμε στη δημιουργία ενός ισχυρού δημόσιου τραπεζικού πυλώνα, ικανού να χρηματοδοτήσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, την καινοτομία, τη μεταποίηση και την περιφερειακή ανάπτυξη. Επιμένουμε στη μείωση των έμμεσων φόρων, ώστε να ανακουφιστούν ουσιαστικά τα νοικοκυριά και να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις.

Το ίδιο ισχύει και για τη στεγαστική πολιτική, για το δημογραφικό, για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας, για την προστασία της εργασίας και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Δεν αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα αυτά ως μεμονωμένες πολιτικές. Τα αντιμετωπίζουμε ως στοιχεία μιας συνολικής στρατηγικής που έχει ως στόχο να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο παράγεται και κατανέμεται ο πλούτος στη χώρα.

Αυτή η προγραμματική επεξεργασία αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Σε μια περίοδο κατά την οποία η πολιτική αντιπαράθεση περιορίζεται συχνά σε επικοινωνιακές αντιπαραθέσεις και προσωποκεντρικές προσεγγίσεις, εμείς διαθέτουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη χώρα. Αυτό το σχέδιο οφείλουμε να το επικαιροποιούμε διαρκώς, να το εμπλουτίζουμε με τις νέες προκλήσεις και, κυρίως, να το μετατρέψουμε σε αντικείμενο ουσιαστικού διαλόγου με την κοινωνία, αλλά και σε βάση συνεργασίας προοδευτικών δυνάμεων.

Η προγραμματική μας επάρκεια, όμως, δεν αρκεί από μόνη της. Μια προοδευτική πρόταση απαιτεί και μια αντίστοιχη πολιτική στρατηγική.

Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης Ιουνίου αποδείχθηκε ανεφάρμοστη. Οι εξελίξεις που ακολούθησαν το επιβεβαίωσαν. Οι δημόσιες τοποθετήσεις της ΕΛΑΣ και του Αλέξη Τσίπρα κατέστησαν σαφές ότι δεν υπήρχε πρόθεση να αναπτυχθεί μια συντεταγμένη διαδικασία συνεργασίας μεταξύ πολιτικών δυνάμεων. Αντί της συλλογικής προγραμματικής συζήτησης, αναδείχθηκε μια διαφορετική αντίληψη, που δίνει προτεραιότητα στις προσωπικές διαπραγματεύσεις, στις ατομικές μετακινήσεις στελεχών και στη σταδιακή συγκρότηση ενός νέου πολιτικού σχήματος μέσω προσχωρήσεων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο.

Όχι γιατί εγκαταλείπει τη στρατηγική των συνεργασιών. Αντίθετα. Επειδή ακριβώς πιστεύει στις συνεργασίες, θεωρεί ότι αυτές προϋποθέτουν πολιτική ισοτιμία, δημόσιο προγραμματικό διάλογο, σεβασμό στην αυτοτέλεια κάθε πολιτικής δύναμης και συλλογικές αποφάσεις. Οι προσωπικές διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την πολιτική. Οι μετακινήσεις προσώπων δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις προγραμματικές συγκλίσεις. Και οι ατομικές επιλογές δεν μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη συγκρότηση μιας νέας προοδευτικής πλειοψηφίας.

Αξιολογούμε τα πραγματικά πολιτικά δεδομένα, με απόλυτη συνέπεια στις στρατηγικές αρχές που διαχρονικά υπηρετεί ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Το κόμμα θα είναι παρόν στις επερχόμενες εθνικές εκλογές μαζί με τις συμμαχίες που θα επιχειρήσει και θα καταφέρει να οικοδομήσει, μαζί με τους συμμάχους του, με όσους θέλουν και με όσους μπορούν.

Θα ζητήσει την ψήφο του ελληνικού λαού, με πίστη στο πρόγραμμα του, την ιστορία του αλλά και το όραμα του για σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία.

Σε ό,τι αφορά τις πρόσφατες ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών από την Κοινοβουλευτική μας Ομάδα η θέση μας είναι επίσης σταθερή. Οι πολίτες δεν εξέλεξαν μεμονωμένα πρόσωπα. Εξέλεξαν ένα πολιτικό πρόγραμμα, μια συλλογική προσπάθεια και μια συγκεκριμένη παράταξη.

Η κοινοβουλευτική έδρα δεν αποτελεί προσωπικό πολιτικό δικαίωμα. Πολύ περισσότερο δεν αποτελεί προσωπική αποσκευή που μπορεί να περιφέρεται και να βγαίνει στον πλειστηριασμό. Αποτελεί έκφραση της λαϊκής εντολής προς την πολιτική δύναμη με την οποία εξελέγη κάθε βουλευτής. Για τον λόγο αυτό θεωρούμε ότι όσοι επιλέγουν να ακολουθήσουν διαφορετική πολιτική διαδρομή οφείλουν, για λόγους πολιτικής συνέπειας και θεσμικής αξιοπιστίας, να παραδώσουν την κοινοβουλευτική τους έδρα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία δεν ξεκινά σήμερα από το μηδέν. Διαθέτει μια ιστορική εμπειρία που καμία άλλη δύναμη του προοδευτικού χώρου δεν διαθέτει. Διαθέτει ένα ιδεολογικό και προγραμματικό κεφάλαιο που διαμορφώθηκε μέσα από τη σχέση του με την κοινωνία, την κυβερνητική του εμπειρία και τη συνεχή επεξεργασία πολιτικών προτάσεων. Και διαθέτει ένα ανθρώπινο δυναμικό με γνώση, εμπειρία και δυνατότητες να αναλάβει ξανά την ευθύνη της συσπείρωσης των αριστερών δυνάμεων.

Οι απαντήσεις του αύριο βρίσκονται στα επιτεύγματα και τα διδάγματα του χθες.

Η ιστορική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως προϊόν συγκυριών. Η οικονομική κρίση και τα μνημόνια δημιούργησαν συνθήκες βαθιάς πολιτικής αναδιάταξης, αλλά δεν δημιούργησαν από μόνα τους μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Αυτό που κατόρθωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας ήταν να εκφράσει πολιτικά μια ευρύτερη κοινωνική ανάγκη για δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη και αλλαγή πορείας της χώρας. Κατόρθωσε να μετατρέψει τη διάχυτη κοινωνική δυσαρέσκεια σε μια συνεκτική πρόταση διακυβέρνησης και να πείσει ευρύτερα κοινωνικά στρώματα ότι υπήρχε μια ρεαλιστική εναλλακτική απέναντι στις πολιτικές της λιτότητας.

Αυτό το πολιτικό κεφάλαιο εξακολουθεί να έχει αξία. Γιατί αποτυπώνει το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι διαθέτουμε το ιδεολογικό, προγραμματικό και πολιτικό οπλοστάσιο να απαντάμε στις σύγχρονες ανάγκες. Όχι γιατί η κοινωνία παραμένει ίδια με εκείνη της προηγούμενης δεκαετίας, αλλά γιατί τα βασικά ερωτήματα εξακολουθούν να είναι επίκαιρα. Η εργασία, η κοινωνική προστασία, η αναδιανομή του πλούτου, η ποιότητα της δημοκρατίας, η ισόρροπη ανάπτυξη, η θέση της χώρας στην Ευρώπη και στον κόσμο εξακολουθούν να αποτελούν τα μεγάλα διακυβεύματα της εποχής μας.

Ταυτόχρονα, ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει και μια μοναδική εμπειρία διακυβέρνησης. Η περίοδος 2015-2019 δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ούτε με διάθεση εξιδανίκευσης ούτε με τη συστηματική απαξίωση που επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία και οι επικοινωνιακοί της βραχίονες. Υπήρξε η

μοναδική σύγχρονη εμπειρία προοδευτικής διακυβέρνησης στη χώρα και άφησε ένα αποτύπωμα που δεν μπορεί να διαγραφεί από τη συλλογική μνήμη.

Παρά τις εξαιρετικά δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες, η κυβέρνησή μας κατάφερε να οδηγήσει τη χώρα εκτός μνημονίων, να αποκαταστήσει τη δημοσιονομική της αξιοπιστία, να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο για κοινωνικές πολιτικές και να παραδώσει μια οικονομία σταθερότερη από εκείνη που παρέλαβε. Ταυτόχρονα, διεύρυνε την πρόσβαση των ανασφάλιστων στο δημόσιο σύστημα υγείας, προχώρησε σε σημαντικές παρεμβάσεις υπέρ της εργασίας και των κοινωνικών δικαιωμάτων και υλοποίησε μεταρρυθμίσεις που εξακολουθούν να επηρεάζουν θετικά τη λειτουργία του κράτους.

Στην εξωτερική πολιτική, η Συμφωνία των Πρεσπών αποτέλεσε μια επιλογή ευθύνης, που ενίσχυσε τη διεθνή θέση της χώρας και ανέδειξε την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και επίλυσης διαφορών στην περιοχή.

Η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί συστηματικά να απαξιώσει εκείνη την περίοδο. Δεν το κάνει μόνο για λόγους κομματικής αντιπαράθεσης. Το κάνει γιατί γνωρίζει ότι η εμπειρία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί τη μοναδική σύγχρονη απόδειξη ότι μπορεί να υπάρξει μια διαφορετική άσκηση της εξουσίας, με προτεραιότητα το δημόσιο συμφέρον, την κοινωνική συνοχή και τη δημοκρατική λογοδοσία. Η υπεράσπιση αυτής της εμπειρίας δεν αποτελεί πράξη αυτοδικαίωσης. Αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να οικοδομηθεί μια νέα ανασυγκρότηση της σύγχρονης Αριστεράς. Και οι πρόσφατες επιθέσεις κατά της κυβέρνησής μας πρέπει να αποτελέσουν μάθημα ότι οι αντίπαλοι δεν θα «χαριστούν» σε καμία βολική ή νέου τύπου και εμφάνισης αριστερά.

Η εμπειρία που αποκτήθηκε το 2015-2019 συνοδεύεται και από ένα σημαντικό ανθρώπινο κεφάλαιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει και μπορεί να ενεργοποιήσει, στελέχη με κυβερνητική εμπειρία, ανθρώπους της αυτοδιοίκησης, της επιστήμης, της εργασίας, του πολιτισμού και της κοινωνικής οικονομίας, οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση και στην εφαρμογή μιας νέας προοδευτικής πολιτικής. Η αξιοποίηση αυτού του δυναμικού αποτελεί στρατηγική επιλογή. Όχι με όρους εσωκομματικής ισορροπίας, αλλά με κριτήριο τη γνώση, την αποτελεσματικότητα και την ικανότητα προσφοράς.

Με την ίδια λογική απευθύνουμε ένα ανοιχτό πολιτικό κάλεσμα σε όσους και όσες συμπορευτήκαμε τα προηγούμενα χρόνια, σε όσους και όσες οι δρόμοι μας χώρισαν μετά το 2023, αλλά εξακολουθούν να αναγνωρίζουν την ανάγκη μιας ισχυρής σύγχρονης Αριστεράς, καθώς και σε νέες κοινωνικές και δημιουργικές δυνάμεις που αναζητούν έναν χώρο ουσιαστικής πολιτικής συμμετοχής. Η ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι διαδικασία περιχαράκωσης. Θα είναι διαδικασία διεύρυνσης, ανανέωσης και επανασύνδεσης με τις παραγωγικές και δημιουργικές δυνάμεις της Αριστεράς και της ελληνικής κοινωνίας.

Από αυτή την αφετηρία προκύπτει και το περιεχόμενο της ανασυγκρότησης που εισηγούμαστε σήμερα.

Η ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μια εσωκομματική διαδικασία ούτε ως μια απλή αναδιοργάνωση των λειτουργιών του κόμματος. Δεν ανασυγκροτούμαστε για να λύσουμε τα εσωτερικά μας προβλήματα. Ανασυγκροτούμαστε για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της κοινωνίας και να καταστήσουμε ξανά την παράταξή μας δύναμη που θα αλλάξει τον πολιτικό χάρτη και θα πρωταγωνιστήσει.

Αυτό προϋποθέτει, πρώτα απ' όλα, την επανασύνδεσή μας με τις κοινωνικές δυνάμεις που ιστορικά εκπροσωπήσαμε, αλλά και με νέες κοινωνικές κατηγορίες που διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια. Με τους εργαζόμενους που βλέπουν την εργασία τους να γίνεται ολοένα πιο επισφαλής. Με τους νέους ανθρώπους που δυσκολεύονται να σχεδιάσουν το μέλλον τους. Με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που πιέζονται από την έλλειψη ρευστότητας και τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Με τον αγροτικό κόσμο που αναζητά ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Με τους επιστήμονες, τους ανθρώπους του πολιτισμού, της έρευνας, της αυτοδιοίκησης και της κοινωνικής οικονομίας. Με όλους όσοι αισθάνονται ότι η σημερινή πορεία της χώρας δεν απαντά στις ανάγκες και στις προσδοκίες τους.

Η επανασύνδεση αυτή θα επιτευχθεί μέσα από την κοινοβουλευτική μας παρουσία και την καθημερινή πολιτική αντιπαράθεση. Απαιτεί ανοιχτό διάλογο, διαρκή παρουσία στους χώρους εργασίας και δημιουργίας, ουσιαστική συμμετοχή στην παραγωγή πολιτικής και διαμόρφωση ενός σύγχρονου κόμματος που δεν θα μιλά μόνο εξ ονόματος της κοινωνίας, αλλά θα συνδιαμορφώνει μαζί της τις απαντήσεις στα μεγάλα προβλήματα της εποχής.

Με αυτές τις προϋποθέσεις εισηγούμαστε τις οργανωτικές αποφάσεις της επόμενης περιόδου.

Η συγκρότηση συλλογικής ηγεσίας μέχρι τις εθνικές εκλογές αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή. Ανταποκρίνεται στην ανάγκη να εκφραστεί έμπρακτα η συλλογικότητα στη λήψη των αποφάσεων, να αξιοποιηθεί το σύνολο του στελεχιακού δυναμικού του κόμματος και να διασφαλιστεί ότι η επόμενη περίοδος θα στηριχθεί στη σύνθεση, στη συνεργασία και στη συλλογική ευθύνη.

Η συλλογική ηγεσία, θα αναλάβει τον συνολικό συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής προετοιμασίας ενόψει των εθνικών εκλογών. Αποστολή της δεν θα είναι μόνο η κατάρτιση του εκλογικού σχεδιασμού, αλλά και η οργάνωση της εξωστρέφειας του κόμματος, η ανάδειξη του προγράμματός μας, και η διαμόρφωση μιας συνολικής στρατηγικής πολιτικής παρέμβασης σε ολόκληρη τη χώρα.

Πρώτιστη ανάγκη είναι να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία συγκρότησης των ψηφοδελτίων μας. Η επιλογή των υποψηφίων θα αποτυπώνει τη στρατηγική της ανανέωσης, της κοινωνικής εκπροσώπησης και της αξιοποίησης όλων των δημιουργικών δυνάμεων της χώρας.

Η περίοδος που ανοίγεται μπροστά μας πρέπει να χαρακτηρίζεται από συνεχή εξωστρέφεια. Να μην είναι μια περίοδος εσωτερικών συζητήσεων, αλλά μια περίοδος πολιτικής παρουσίας σε κάθε πεδίο όπου αναπτύσσονται οι πραγματικές αγωνίες και οι πραγματικές διεκδικήσεις της κοινωνίας.

Ιδιαίτερη ευθύνη έχουμε και απέναντι στα ιστορικά μέσα ενημέρωσης της παράταξής μας. Η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός «Στο Κόκκινο» Αποτελούν τμήμα της ιστορικής διαδρομής της ελληνικής Αριστεράς, χώρο παραγωγής ιδεών, δημόσιου διαλόγου και δημοκρατικής έκφρασης. Η διασφάλιση της βιώσιμης λειτουργίας και της αναβάθμισής τους αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της συνολικής μας προσπάθειας για την ανασυγκρότηση της παράταξης.

Η κορύφωση της προσπάθειας συγκερασμού όλων των δυνάμεων και των μέσων που διαθέτουμε οφείλουμε να αποτυπωθεί και στη μεγάλη πολιτική και πολιτιστική πρωτοβουλία που θα αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με την Αυγή το «Στο Κόκκινο» τον Σεπτέμβριο, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας φάσης πολιτικής εξόρμησης.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Οι αποφάσεις που καλούμαστε να λάβουμε σήμερα δεν κλείνουν έναν κύκλο. Ανοίγουν έναν νέο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία θα είναι παρών στις επόμενες εκλογές.

Παραμένουμε σταθεροί στη στρατηγική των ευρύτερων προοδευτικών συγκλίσεων, αλλά αναγνωρίζουμε ότι αυτές μπορούν να οικοδομηθούν μόνο στη βάση της ισοτιμίας, του προγράμματος και των συλλογικών διαδικασιών.

Ένας ισχυρός, αξιόπιστος και κοινωνικά γειωμένος ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα μιας Αριστεράς που ανασυγκροτείται και αντεπιτίθεται.

Η ευθύνη μας απέναντι στην κοινωνία είναι μεγαλύτερη από τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε.

Οι ανάγκες που ανέδειξαν τον ΣΥΡΙΖΑ σε δύναμη διακυβέρνησης δεν έχουν εκλείψει.

Με αυτή την ευθύνη εισηγούμαστε σήμερα τις αποφάσεις μας στην Κεντρική Επιτροπή.

Είναι αποφάσεις που θα διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις για μια νέα πορεία του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, με αυτοπεποίθηση, πολιτική αξιοπιστία, κοινωνική γείωση και σαφή προγραμματικό προσανατολισμό.

Για να μπορέσει ξανά να εκφράσει την πλειοψηφική ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας για δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη και προοδευτική διακυβέρνηση.

