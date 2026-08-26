Καθησυχαστικός για την διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου είναι ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ξεκαθαρίζει ότι μπορεί να έχουμε αυξημένα κρούσματα και περισσότερους θανάτους από τα αμέσως προηγούμενα χρόνια, αλλά είμαστε πολύ μακριά από το μεγάλο κύμα του 2018.

Τότε, είχαν καταγραφεί 50 θάνατοι στην Ελλάδα από τη νόσο που προκαλεί ο ιός του δυτικού Νείλου, ενώ πέρσι καταγράφηκαν 8 θάνατοι και φέτος 13 θάνατοι έως και σήμερα, με τον υπουργό Υγείας να διευκρινίζει ότι τα περιστατικά δεν είναι τόσα που να προκαλούν αυξημένη πίεση στα νοσοκομεία.

Από τη δική του μεριά ο καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, επισημαίνει ότι μόνο ένας στους 100 ασθενείς που προσβάλλονται από τον ιό του δυτικού Νείλου παρουσιάζει τα σοβαρά νευρολογικά συμπτώματα τα οποία χρήζουν άμεσης ιατρικής φροντίδας και νοσηλείας, με πολλές εκατοντάδες να είναι τα κρούσματα τα οποία είναι έως και ασυμπτωματικά, με τους ανθρώπους που έχουν μολυνθεί να περνούν τη νόσο «στο πόδι» ή να μην καταλαβαίνουν ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό του δυτικού Νείλου.

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Το αεροδρόμιο στα Σπάτα στο επίκεντρο της αυξημένης διασποράς των κρουσμάτων

Επίκεντρο της αυξημένης δραστηριότητας του ιού του δυτικού Νείλου είναι η ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου στα Σπάτα όπου υπάρχουν πολλές μετακινήσεις ατόμων, αλλά ταυτόχρονα είναι και μία σχετικά αγροτική περιοχή του ευρύτερου νομού Αττικής.



Δεν είναι τυχαίο ότι τα περισσότερα κρούσματα καταγράφονται στο Δήμο Σπατών - Μαρκοπούλου με το αεροδρόμιο να βρίσκεται στο επίκεντρο της αυξημένης διασποράς, όπως αναφέρει ο καθηγητής επιδημιολογίας και υγιεινής ΕΚΠΑ Γκίκας Μαγιορκίνης.

Ο καθηγητής Μαγιορκίνης διευκρινίζει ότι ένας μολυσμένος άνθρωπος δεν μπορεί να μολύνει άλλον άνθρωπο ούτε ένας άνθρωπος μπορεί να μολύνει ένα κουνούπι αν τον τσιμπήσει. Για να μεταφερθεί ο ιός του δυτικού Νείλου στον άνθρωπο πρέπει το κουνούπι να μολυνθεί από μολυσμένο πτηνό και μετά να τσιμπήσει τον άνθρωπο.

Στην κατηγορία των ευάλωτων συνανθρώπων μας είναι οι ηλικιωμένοι, οι υπερήλικες και όσοι έχουν υποκείμενα νοσήματα, ενώ ευτυχώς περιλαμβάνονται τα παιδιά.

Πώς συμβάλει ο θερμός χειμώνας και η βροχερή άνοιξη στην αύξηση των κρουσμάτων

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), καθηγητής Θοδωρής Βασιλακόπουλος, διευκρινίζει ότι η αυξημένη διασπορά που συναντούμε φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια εξηγείται και από κλιματολογικής άποψης.

Συγκεκριμένα, προηγήθηκε ένας από τους θερμότερους χειμώνες, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε μία πολύ βροχερή άνοιξη η οποία χαρακτηρίστηκε και από έντονη βλάστηση λόγω της βροχής που έπεσε.