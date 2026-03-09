Επίσκεψη Χριστοδουλίδη - Μητσοτάκη στη φρεγάτα Κίμων: «Γράφετε ιστορία με τη βοήθειά σας»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης επισκέφτηκαν τη φρεγάτα «Κίμων» του Πολεμικού Ναυτικού, που μαζί με τη φρεγάτα «Ψαρά» και τέσσερα μαχητικά F-16 Viper έχουν σταλεί στην Κύπρο στο πλαίσιο της αμυντικής συνδρομής που της παρέχει η Ελλάδα για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Οι δύο ηγέτες ενημερώθηκαν για την εξέλιξη της επιχείρησης και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με μέλη του πληρώματος, ενώ τονίστηκε η ετοιμότητα και η ταχύτατη ανταπόκριση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων ως προς την ενίσχυση της άμυνας της Κύπρου.

Στο τέλος της επίσκεψης, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός έκαναν τις ακόλουθες δηλώσεις:

Νίκος Χριστοδουλίδης: «Θέλω να σας ευχαριστήσω και να πω δημόσια ότι με πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού, με την παρουσία σας στην Κύπρο, γράφετε ιστορία. Ο κυπριακός λαός, η επίσημη πολιτεία, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ για να προστατέψετε την Κυπριακή Δημοκρατία».

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Το καθήκον μας κάνουμε, αγαπητέ μου Νίκο, να προστατεύσουμε την Κύπρο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Να ευχαριστήσω και εγώ και πάλι τα πληρώματα των δύο φρεγατών μας για την προθυμία με την οποία αγκάλιασαν αυτή τη σημαντική αποστολή, για την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα.

Από τη στιγμή που δόθηκε η κεντρική εντολή, σε πέντε ώρες τα πλοία είχαν αποπλεύσει κι αυτό κάτι λέει πια για τις δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων και ειδικά του Πολεμικού μας Ναυτικού. Πράγματι, να ξέρετε πάντα ότι είμαστε εδώ για ό,τι χρειαστεί. Δεν το περιμέναμε ότι τόσο γρήγορα, όταν παραλαμβάναμε με τον κ. Κυβερνήτη τον «Κίμωνα», θα χρειαζόταν να κινηθεί επιχειρησιακά το πλοίο αυτό, αλλά εδώ είμαστε και θα ξαναείμαστε όποτε χρειάζεται».