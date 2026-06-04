Συνάντηση Μητσοτάκη - Βούτσιτς: Στο προσκήνιο η ενταξιακή πορεία της Σερβίας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Τίβατ του Μαυροβουνίου με τον Πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας.
Συζητήθηκε ακόμη η ενταξιακή πορεία της Σερβίας, την οποία η χώρα μας στηρίζει, για την εκπλήρωση των προαπαιτούμενων προϋποθέσεων και μεταρρυθμίσεων.
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