Συνάντηση Μητσοτάκη - Βούτσιτς: Στο προσκήνιο η ενταξιακή πορεία της Σερβίας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Τίβατ του Μαυροβουνίου με τον Πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας.

Συζητήθηκε ακόμη η ενταξιακή πορεία της Σερβίας, την οποία η χώρα μας στηρίζει, για την εκπλήρωση των προαπαιτούμενων προϋποθέσεων και μεταρρυθμίσεων.