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Συνάντηση Μητσοτάκη - Βούτσιτς: Στο προσκήνιο η ενταξιακή πορεία της Σερβίας

Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε στο Μαυροβούνιο με τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς και συζήτησαν για την ενταξιακή πορεία της Σερβίας.

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Μητσοτάκης - Βούτσιτς
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς | Γρ. Πρωθυπουργού
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Τίβατ του Μαυροβουνίου με τον Πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας.

Συζητήθηκε ακόμη η ενταξιακή πορεία της Σερβίας, την οποία η χώρα μας στηρίζει, για την εκπλήρωση των προαπαιτούμενων προϋποθέσεων και μεταρρυθμίσεων.

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