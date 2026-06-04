Στη Σόφια ο Μητσοτάκης: «Τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη αλλά με σεβασμό στην καλή γειτονία»

Στη Βουλγαρία βρέθηκε σήμερα, Πέμπτη (04/06), ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό της χώρας, Ρούμεν Ράντεφ.

«Βρίσκομαι στη Βουλγαρία ως ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης ο οποίος επισκέπτεται τη χώρα μετά τη μεγάλη εκλογική σου νίκη. Ικανοποίηση μου που υπάρχει κυβέρνηση με άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία που μπορεί να υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις προς όφελος της Βουλγαρίας και της ΕΕ. Συγχαίρω τη Βουλγαρία για την είσοδο στο ευρώ και στη ζώνη του Σένγκεν» επεσήμανε.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις επενδύσεις διασυνδεσιμότητας, στον κάθετο διάδρομο υποδομών, στην ενεργειακή διασύνδεση, τη δυνατότητα διακίνησης του Κάθετου Διαδρόμου. «Μπορούμε από κοινού να διεκδικήσουμε σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους», τόνισε ενώ μίλησε και για τη δυνατότητα διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτων.

Τόνισε και τη σημασία της ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας. Σημείωσε ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα βήματα προς όφελος και των διμερών σχέσεων και προς όφελος της νατοϊκής συμμαχίας.

Επίσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλγαρία | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI

Για τα Δυτικά Βαλκάνια, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ανήκουν στην Ευρώπη αλλά αυτή η διαδικασία είναι αυτοτελής και πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τη βούληση των χωρών αυτών να σεβαστούν τους κανόνες καλής γειτονίας, να προσαρμοστούν απόλυτα στο ευρωπαϊκό κεκτημένο.

«Να κάνω αναφορά για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Να τονίσω πόσο σημαντική είναι η διατήρηση των πόρων της συνοχής και του πρωτογενούς τομέα. Να συμφωνήσω ότι το ταμείο ανταγωνιστικότητας πρέπει να κατανεμηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι εις βάρος των χωρών που δεν έχουν αυτή τη στιγμή την ίδια ανταγωνιστικότητα ενδεχομένως με άλλες πιο προηγμένες χώρες», επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε ερώτηση αν υπάρχει κοινή θέση των δύο χωρών για τη διατήρηση των πόρων συνοχής και για την ΚΑΠ, όπως και αν συζήτησαν το θέμα του κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού στα πρότυπα του ταμείου ανάκαμψης, ο πρωθυπουργός είπε ότι θα έχουμε δύσκολες διαπραγματεύσεις που αφορούν το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Επίσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλγαρία | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI

«Οι φιλοδοξίες της Ε.Ε αυτή τη στιγμή ξεπερνούν τους πόρους που η Ε.Ε είναι διατεθειμένη να διαθέσει και γι' αυτό η Ελλάδα επιμένει σε μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση. Για τα ζητήματα της άμυνας έχω τονίσει την ανάγκη ότι η ευρωπαϊκή άμυνα θα μπορούσε να είναι αντικείμενο χρηματοδότησης από ένα καινούργιο ευρωπαϊκό εργαλείο δανεισμού καθώς αφορά ουσιαστικά το συλλογικό μας καλό. Υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα εργαλεία θα κατανεμηθούν με τρόπο δίκαιο σε όλες τις χώρες και θα εξυπηρετούν αμυντικές ανάγκες όλης της ηπείρου. Εννοώ ότι δεν μπορεί η προσοχή μας να είναι στραμμένη μόνο στην ανατολή. Η Ελλάδα θα επιμένει στη συνέχιση αυτής της συζήτησης, έχουμε αναλάβει και το βαρύ χρέος να προετοιμαστούμε για την προεδρία το β' εξάμηνο του 2027, θα δουλέψουμε ώστε το ζήτημα αυτό να τεθεί πια με μεγαλύτερη συστηματικότητα στην ευρωπαϊκή ατζέντα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός απαντώντας σε άλλη ερώτηση σημείωσε τα εξής: «Να επαναλάβω στη σημασία που αποδίδουμε στις ενεργειακές διασυνδέσεις των δύο χωρών. Ο Κάθετος Διάδρομος φυσικού αερίου αναβαθμίζει τη γεωπολιτική θέση και των δύο χωρών καθώς γινόμαστε πάροχοι για πολλές χώρες βορείως της Ελλάδος και της Βουλγαρίας. Τα δε ζητήματα διασυνδεσιμότητας βρίσκονται στον πυρήνα της συνεργασίας μας. Εγώ οραματίζομαι έναν χερσαίο διάδρομο που θα συμπεριλαμβάνει αυτοκινητοδρόμους, σιδηροδρόμους και θα ενώνει τα λιμάνια της Ελλάδος και θα καταλήγει μέχρι την Ουκρανία. Αυτό απαιτεί και τη συνεργασία της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Φιλοδοξούμε ότι μια τριμερή μπορεί να μας οδηγήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Όσον αφορά τα λιμάνια στα οποία αναφέρθηκε ο κ. Πρόεδρος είναι ιδιωτικές επενδύσεις, θα μπορούσε να διευρυνθεί το ενδιαφέρον συμμετοχής βουλγαρικών οντοτήτων αλλά είναι ζήτημα που αφορά τους ιδιώτες παραχωρησιούχους. Να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας για το επόμενο διακυβερνητικό συμβούλιο με τη συμμετοχή και των υπουργών μας».