Συνάντηση Μητσοτάκη με Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ στο Μαξίμου για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Amal Clooney, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα για την Ετήσια Συνάντηση Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO, που θα λάβει χώρα σήμερα το βράδυ.
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Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας, μεταξύ αυτών το ζήτημα της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, με το οποίο η κα Clooney έχει ασχοληθεί εκτενώς στο παρελθόν.
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