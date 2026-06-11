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Συνάντηση Μητσοτάκη με την υποψήφια Γ.Γ. του ΟΗΕ στο Μαξίμου - Τι συζητήθηκε

Στο Μέγαρο Μαξίμου υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, την υποψήφια για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μισέλ Μπατσελέτ.

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Συνάντηση Μητσοτάκη - Μπατσελέ στο Μέγαρο Μαξίμου
Συνάντηση Μητσοτάκη - Μπατσελέ στο Μέγαρο Μαξίμου | Γραφείο Τύπου πρωθυπουργού
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Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε σήμερα, Πέμπτη (11/06), συνάντηση με την υποψήφια για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και και πρώην πρόεδρο της Χιλής, Μισέλ Μπατσελέτ.

Η κ. Μητσοτάκης υποδέχθηκε τη κα Μπατσελέτ στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου και είχαν συνάντηση. 

Κατά τη διάρκειά της, η υποψήφια για τη θέση του Γενικού Γραμματέα ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για το πρόγραμμά της για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε, με τη σειρά του, τον ρόλο της Ελλάδας στον Οργανισμό και την στήριξη της χώρας μας στο Διεθνές Δίκαιο και στην πολυμέρεια.

Συνάντηση Μητσοτάκη - Μπατσελέ στο Μέγαρο Μαξίμου
Συνάντηση Μητσοτάκη - Μπατσελέ στο Μέγαρο Μαξίμου | Γραφείο Τύπου πρωθυπουργού

 

 

 

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