Συνάντηση Μητσοτάκη με την υποψήφια Γ.Γ. του ΟΗΕ στο Μαξίμου - Τι συζητήθηκε

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε σήμερα, Πέμπτη (11/06), συνάντηση με την υποψήφια για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και και πρώην πρόεδρο της Χιλής, Μισέλ Μπατσελέτ.
Η κ. Μητσοτάκης υποδέχθηκε τη κα Μπατσελέτ στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου και είχαν συνάντηση.
Κατά τη διάρκειά της, η υποψήφια για τη θέση του Γενικού Γραμματέα ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για το πρόγραμμά της για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε, με τη σειρά του, τον ρόλο της Ελλάδας στον Οργανισμό και την στήριξη της χώρας μας στο Διεθνές Δίκαιο και στην πολυμέρεια.
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