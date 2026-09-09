Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO τηςTelekom: Στο επίκεντρο η επέκταση των δικτύων οπτικών ινών και 5G

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Telekom, Tim Höttges, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του στρατηγικού επενδυτικού πλάνου του Ομίλου, ύψους 600 εκατ. ευρώ ανά έτος, κυρίως για την επέκταση των δικτύων οπτικών ινών και 5G.
Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στον οικονομικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, επισήμανε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη κατάκτηση για τη χώρα, προσθέτοντας πως η πολιτική σταθερότητα συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση ενός φιλόξενου επενδυτικού περιβάλλοντος και έχει συμβάλει στη μεγάλη αύξηση των επενδύσεων στη χώρα μας την τελευταία επταετία.
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Ο Πρωθυπουργός και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Telekom συζήτησαν, επίσης, τη σημασία της ορθής αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης και την ανάγκη η Ευρώπη να αποκτήσει ισχυρή θέση στο παγκόσμιο τεχνολογικό περιβάλλον, διασφαλίζοντας την κυριαρχία της στον χώρο των νέων τεχνολογιών.
Στη συνάντηση έλαβαν μέρος, από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα επενδύσεων Δημήτρης Πολίτης.
Συμμετείχαν επίσης η επικεφαλής της Telekom για την Ευρώπη, Dominique Leroy, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής και η Νομική Σύμβουλος - Chief Officer Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων, Public Affairs & Εταιρικής Διακυβέρνησης ομίλου ΟΤΕ, Ειρήνη Νικολαΐδη.
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