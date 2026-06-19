Το συνεχίζει η Λατινοπούλου με τον Παϊτέρη: Το story στο Instagram που άναψε ξανά τα «αίματα»

Συνέχεια στην κόντρα της με τον Βασίλη Παϊτέρη δίνει η Αφροδίτη Λατινοπούλου, καθώς ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα story με παλιότερη συνέντευξη που είχε δώσει ο γνωστός τραγουδιστής.



Συγκεκριμένα η πρόεδρος της παράταξης «Φωνή Λογικής» αναδημοσίευσε μια παλιότερη συνέντευξη που είχε δώσει ο τραγουδιστής, όπου έκανε επίθεση στον Διονύση Τσακνή για το τραγούδι «Μπαλαμός». Τότε ο κ. Παϊτέρης είχε αμφισβητήσει ότι το εν λόγω τραγούδι το έχει γράψει ο Τσακνής λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν είναι γύφτος».

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Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, πήρε την συγκεκριμένη του δήλωση και την ανέβασε, συνοδεύοντάς την με emoji κλόουν, υποννοώντας πως ο ίδιος αποκάλεσε τους Ρομά, γύφτους.

Το story της Αφροδίτης Λατινοπούλου | Instagram / @a.latinopoulou

«Έγραψα πολλά καλά τραγούδια αλλά μου τα πήραν, έβαλαν το όνομά τους. Ο Τσακνής, που έγραψε το “Μπαλαμό”, δεν είναι δικό του το τραγούδι. Είναι παραδοσιακό τσιγγάνικο. Του έχω πει “κύριε Τσακνή είσαι γύφτος;”. Αν είναι γύφτος, να μας πει, να πούμε "ναι, είναι δικό του το τραγούδι". Δεν είναι γύφτος», είχε δηλώσει ο Βασίλης Παϊτέρης τον περασμένο Φεβρουάριο στην εκπομπή Happy Day.

Υπενθυμίζεται ότι η κ. Λατινοπούλου και ο κ. Παϊτέρης λογομάχησαν στον αέρα της εκπομπής «Αποκαλύψεις» την Πέμπτη στις 18 Ιουνίου.

Όλα ξεκίνησαν όταν η πρόεδρος της Φωνής Λογικής δήλωσε: «Δυστυχώς υπάρχουν πολιτικοί που πλησιάζουν γύφτους για να εκλεγούν». Η ατάκα αυτή προκάλεσε την άμεση και οργισμένη αντίδραση του γνωστού τραγουδιστή.

Ο Βασίλης Παϊτέρης σήκωσε αμέσως το γάντι, απαντώντας σε έντονο ύφος: «Να απευθυνθώ στην κυρία Λατινοπούλου για τον όρο “γύφτος” που μας αποκαλεί. Ο γύφτος είναι ο σιδεράς που βρομίζεται και το λέμε “άντε ρε γύφτο”. Ο τσιγγάνος είναι ο μυγιάγγιχτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει».

«Αν τη δείτε καλά θα δείτε ότι έχει γύφτικη ομορφιά. Μήπως η μητέρα της αγόρασε χαλί από έναν γύφτο και δεν το πλήρωσε;», πρόσθεσε.

Έξαλλη η Αφροδίτη Λατινοπούλου απάντησε σε σκληρό τόνο: «Είναι ντροπή σας. Εκτίθεστε από μόνος σας και αυτό αποδεικνύει γιατί τόσος πολύς κόσμος έχει αυτή την άποψη για εσάς, αλλά από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο, να πω την αλήθεια».