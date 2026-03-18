Νέος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης ξέσπασε μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή σοβαρή καταγγελία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, την οποία ο υπουργός Υγείας απορρίπτει κατηγορηματικά.

Μιλώντας στην εκπομπή Καθαρές Κουβέντες του OPEN, η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης φέρεται να έστειλε αστυνομικό χωρίς διακριτικά στη δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, με σκοπό να εκφοβίσει την ίδια και τη χήρα του. Όπως ανέφερε, για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί ο αρμόδιος υπουργός, κάνοντας λόγο για σοβαρή υπόθεση που χρήζει διερεύνησης.

Παράλληλα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε ευρύτερη επίθεση κατά της κυβέρνησης, συνδέοντας το περιστατικό με ζητήματα θεσμικής λειτουργίας, διαφάνειας και χειρισμών σε άλλες υποθέσεις, ενώ αναφέρθηκε και στην ένταση που προηγήθηκε νωρίτερα στη Βουλή.

Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης, παρεμβαίνοντας στην ίδια εκπομπή, διέψευσε κατηγορηματικά τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντάς τες «γελοιότητες». Όπως δήλωσε, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το περιστατικό, τονίζοντας ότι κανένα μέλος της προσωπικής του φρουράς δεν βρέθηκε στο δικαστήριο όπου εκδικάζεται η υπόθεση Βαλυράκη.

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε επίσης ότι οι ισχυρισμοί της κ. Κωνσταντοπούλου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αποδίδοντάς τους σε «προϊόν φαντασίας», ενώ σημείωσε ότι δεν προτίθεται να δίνει συνέχεια σε τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις.

Η ένταση μεταξύ των δύο πλευρών αναδεικνύει το ήδη φορτισμένο πολιτικό κλίμα, με την υπόθεση να λαμβάνει διαστάσεις και να μεταφέρεται τόσο στα τηλεοπτικά πάνελ όσο και στο κοινοβουλευτικό πεδίο.