Συνεχίζεται το κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μετά την ανεξαρτητοποίηση της Πόπης Τσαπανίδου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, ακολούθησαν σήμερα, Πέμπτη, ο Κώστας Μπάρκας και η Καλλιόπη Βέττα.

Οι δύο βουλευτές γνωστοποίησαν την απόφασή τους με επιστολές προς τον πρόεδρο της Βουλής, ανακοινώνοντας την αποχώρησή τους από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Στην επιστολή του ο Κώστας Μπάρκας αναφέρει:

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα επιστολή σας γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (παρ. 5 του άρθρου 16 του Κανονισμού της Βουλης). Εφεξής θα ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ως ανεξάρτητος Βουλευτής Πρεβέζης».

Η Καλλιόπη Βέττα στην επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής αναφέρει τα εξής:

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα επιστολή σας γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ δυνάμει του άρθρου 16 παρ. 4 του Κανονισμού της Βουλης.

Εφεξής θα ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ως ανεξάρτητη Βουλευτής».

Στην επιστολή της, η Πόπη Τσαπανίδου αναφέρει χαρακτηριστικά: «Εφεξής θα ασκώ τα καθήκοντά μου ως ανεξάρτητη βουλευτής».

Μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις και την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί πλέον 15 βουλευτές.