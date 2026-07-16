Συνεχίζεται το κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μετά την ανεξαρτητοποίηση της Πόπης Τσαπανίδου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, ακολούθησαν σήμερα, Πέμπτη, ο Κώστας Μπάρκας και η Καλλιόπη Βέττα.
Οι δύο βουλευτές γνωστοποίησαν την απόφασή τους με επιστολές προς τον πρόεδρο της Βουλής, ανακοινώνοντας την αποχώρησή τους από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.
Στην επιστολή του ο Κώστας Μπάρκας αναφέρει:
«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Με την παρούσα επιστολή σας γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (παρ. 5 του άρθρου 16 του Κανονισμού της Βουλης). Εφεξής θα ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ως ανεξάρτητος Βουλευτής Πρεβέζης».
Η Καλλιόπη Βέττα στην επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής αναφέρει τα εξής:
«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Με την παρούσα επιστολή σας γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ δυνάμει του άρθρου 16 παρ. 4 του Κανονισμού της Βουλης.
Εφεξής θα ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ως ανεξάρτητη Βουλευτής».
Στην επιστολή της, η Πόπη Τσαπανίδου αναφέρει χαρακτηριστικά: «Εφεξής θα ασκώ τα καθήκοντά μου ως ανεξάρτητη βουλευτής».
Μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις και την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί πλέον 15 βουλευτές.
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