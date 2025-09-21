Συνελήφθη γιος γνωστού πολιτικού στην Κηφισιά: Έχει διατελέσει πολλές φορές υπουργός

Χειροπέδες πέρασε, αργά το βράδυ της Παρασκευής (19/09) ομάδα ΟΠΚΕ, στον γιο γνωστού πολιτικού και σε έναν φίλο του, στην Κηφισιά, κατά τη διάρκεια ελέγχων σε κεντρικά σημεία της περιοχής.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, πρόκειται για το παιδί ενός πολιτικού που έχει διατελέσει υπουργός πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά και σήμερα παραμένει στο προσκήνιο.

Στην κατοχή του νεαρού βρέθηκε σπρέι πιπεριού, ενώ, στον φίλο του οι αστυνομικοί εντόπισαν μικροποσότητα κάνναβης.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα για τη διαδικασία ταυτοποίησης και τον σχηματισμό δικογραφίας εις βάρος τους χωρίς να προβάλλουν αντίσταση, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.



