Συνεργάτες Σαμαρά για Μαρινάκη: «Γιατί συσχετίζει την παρακολούθηση με τη ΝΔ και τις εκλογές του 2023;

Απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, έδωσαν οι συνεργάτες Αντώνη Σαμαρά, μετά τις δηλώσεις του, για την προσφυγή του πρών πρωθυπουργού στη Δικαιοσύνη σχετικά με το Predator.

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ.Π.Μαρινάκης, σχολιάζοντας τη σημερινή αίτηση του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδος Αντώνη Σαμαρά στον Αρειο Πάγο, δήλωσε μεταξύ άλλων, επί λέξει, το εξής: το 2023 αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Αν θυμόμαστε καλά, η ΝΔ το 2023 είχε πρόεδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη» δήλωσαν αρχικά οι συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά και πρόσθεσαν:

«Έχει κάποια σχέση η Νέα Δημοκρατία με την υπόθεση; Εχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μήπως; Γιατί λοιπόν ο κ.Μαρινάκης συσχετίζει την παρακολούθηση του κ.Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023;»

Νωρίτερα, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το νέο βίντεο του Αντώνη Σαμαρά, στο οποίο ασκείται κριτική στην κυβέρνηση και στην Ντόρα Μπακογιάννη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι την απάντηση δίνουν οι ίδιοι οι πολίτες μέσω των δημοσκοπικών και εκλογικών ποσοστών.

«Δεν θα καθόμαστε να σχολιάζουμε κάθε μέρα τέτοιου είδους δηλώσεις. Στην τηλεόραση βλέπουμε συχνά επαναλήψεις που σκίζουν σε τηλεθέαση, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και στην πολιτική», σημείωσε χαρακτηριστικά παρομοιάζοντας τα βίντεο στο TikTok που ανάρτησε ο πρώην πρωθυπουργός με το τηλεοπτικό σίριαλ «Ρετιρέ».

«Από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη Δικαιοσύνη, την απάντηση τη δίνει η ίδια η Δικαιοσύνη» και πρόσθεσε: «Δεν απασχολεί τους πολίτες η προσωπική μας ατζέντα», δήλωσε για την αίτησή του στον Άρειο Πάγο για το Predator.