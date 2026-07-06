Μαρινάκης για Σαμαρά: «Τα βίντεό του θυμίζουν το σίριαλ Ρετιρέ»

Κατά την σημερινή (7/6) ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης, δεν δίστασε να αναφερθεί στις νέες δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά και την σκληρή κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ. Μαρινάκης απάντησε επίσης σε ερωτήσεις για την προσφυγή Σαμαρά στη Δικαιοσύνη σχετικά με το Predator, υπογραμμίζοντας ότι οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ επανέλαβε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας και ιδιαίτερα στην ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών.

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Ειδικότερα, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το νέο βίντεο του Αντώνη Σαμαρά, στο οποίο ασκείται κριτική στην κυβέρνηση και στην Ντόρα Μπακογιάννη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι την απάντηση δίνουν οι ίδιοι οι πολίτες μέσω των δημοσκοπικών και εκλογικών ποσοστών.

«Δεν θα καθόμαστε να σχολιάζουμε κάθε μέρα τέτοιου είδους δηλώσεις. Στην τηλεόραση βλέπουμε συχνά επαναλήψεις που σκίζουν σε τηλεθέαση, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και στην πολιτική», σημείωσε χαρακτηριστικά παρομοιάζοντας τα βίντεο στο TikTok που ανάρτησε ο πρώην πρωθυπουργός με το τηλεοπτικό σίριαλ «Ρετιρέ».

«Από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη Δικαιοσύνη, την απάντηση τη δίνει η ίδια η Δικαιοσύνη» και πρόσθεσε: «Δεν απασχολεί τους πολίτες η προσωπική μας ατζέντα», δήλωσε για την αίτησή του στον Άρειο Πάγο για το Predator.